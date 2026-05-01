L’objet du délit - Agnès Jaoui - Fiche film

Le 24 mai 2026
- Réalisateur : Agnès Jaoui
- Acteurs : Daniel Auteuil, Agnès Jaoui, Patrick Mille, Emmanuel Salinger, Jacques Weber, Vincenzo Amato, Hervé Pierre, Tiphaine Daviot, Eye Haïdara, Oussama Kheddam, Claire Chust, Lucie Gallo
- Genre : Comédie dramatique
- Nationalité : Français, Belge
- Distributeur : Studiocanal
- Durée : 2h14mn
- Date de sortie : 27 mai 2026
- Festival : Festival de Cannes 2026
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– Festival de Cannes 2026 : Sélection officielle, Cannes 2026
Résumé : Dans les coulisses d’une ambitieuse production de l’opéra "Les Noces de Figaro", les tensions montent lorsqu’une accusation d’agression sexuelle éclate, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les conflits d’opinion et de génération se font jour, et comme toujours chez Agnès Jaoui, le rire n’est jamais loin du drame.
- © 2026 Festival de Cannes
- © 2026 LES FILMS DU KIOSQUE – STUDIOCANAL - ANNE-FRANÇOISE BRILLOT
- © 2026 LES FILMS DU KIOSQUE – STUDIOCANAL - ANNE-FRANÇOISE BRILLOT
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