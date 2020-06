L’ombre de Staline - Agnieszka Holland - critique

Résumé : 1933. Gareth Jones est un ambitieux jeune reporter. En quête d’un nouveau projet d’article, il s’intéresse de près à la fulgurante modernisation de l’Union soviétique. Comment Saline parvient-il donc à financer un tel essor ?

Critique : Le film a pour toile de fond un événement assez méconnu de l’histoire contemporaine, à savoir l’Holodomor, une grande famine survenue en Ukraine entre 1932 et 1933 qui, selon le reporter britannique Gareth Jones, ayant enquêté durant plusieurs semaines clandestinement en URSS, fut organisée par le pouvoir soviétique. Mais le véritable sujet du long métrage, au-delà de son évocation historique sordide, demeure bel et bien le combat perdu d’avance entre un journaliste, porte-étendard par excellence de l’idéologie progressiste, défenseur de la vérité et indéfectible dénonciateur médiatique de tout un système socio-politique, et un régime totalitaire d’une grande cruauté, dédaignant le peuple et bravant la grande majorité des libertés individuelles, afin de conserver coûte que coûte le pouvoir. Mais personne n’imaginait par quels moyens Staline et ses dignitaires allaient entreprendre de mener le pays vers des horizons nouveaux. Agnieszka Holland, la réalisatrice, et la scénariste, Andrea Chalupam, qui signe ici son premier script, ont dès lors l’ambition de dépeindre le destin et les tourments intérieurs qui animent l’âme du jeune journaliste Gareth Jones et le sacrifice personnel qu’il va devoir endurer pour payer le prix de son article. Car il y a toujours un prix à payer. Jones devra s’investir corps et âme dans cette aventure humaine dont certaines images seront gravées dans la rétine du lanceur d’alerte, comme dans celle du spectateur, dès lors laissé face à ses convictions morales avortées. Ces visions d’horreur, entre détresse humanitaire, cannibalisme et désolation apocalyptique, retranscrivent avec une grande maîtrise thématique les conséquences catastrophiques de ce génocid,e comptant parmi les crimes de masse les plus meurtriers perpétrés en temps de paix.

Ce récit d’apprentissage s’émancipe heureusement assez vite de son ouverture poussive et de son cadre un peu trop propret de film historique programmatique, bien que la forme pédagogique, voire scolaire, de sa structure dramaturgique l’emporte quelques fois sur la volonté matricielle de concevoir L’ombre de Staline comme une représentation conforme et réaliste de l’Holodomor. Certes, le sujet n’aide pas à l’accessibilité, mais encore faut-il assumer ses engagements cinématographiques au risque de restreindre son audience. Pourtant, le long métrage parvient avec une facilité déconcertante à déployer sa mise en scène comme une déflagration exponentielle, immersive au possible, quasiment naturaliste, la caméra, toujours sur le qui-vive, ne perdant jamais de vue le visage mortifié de l’acteur James Norton, complètement habité par son rôle. Cette démarche s’accorde avec la pertinence du propos, tant ce que Jones traverse au cours de son périple soviétique fait lourdement écho aux préoccupations universelles de l’homme à considérer l’engagement politique comme une vertu. Aussi, le parallélisme avec le travail d’écriture exemplaire du romancier George Orwell, ambassadeur absolu de la lutte artistique et, dans ce cas-ci, littéraire, contre la barbarie et le viol démagogique des masses populaires, finit de persuader le novice, comme le spécialiste, de l’intérêt inébranlable d’une telle œuvre dans le paysage cinématographique international. D’ailleurs, le roman de l’écrivain anglais "La Ferme des Animaux", apologue dystopique prenant la forme d’une fable animalière satirique sur la transition désastreuse entre la Révolution russe de 1917, véritablement légitime et cathartique, et l’élaboration progressive de l’URSS, en particulier du stalinisme, ouvre et clôture L’ombre de Staline comme un spectre familier venu assister à la déconvenue de Gareth Jones, à son retour en Angleterre.

Même si elle trop didactique et un brin édulcoré, cette œuvre s’avère intéressante à plus d’un titre et il serait sacrilège de ne pas accorder un peu de son temps à réviser son Histoire.