La Chute - Jean-Baptiste Artigas - la critique du spectacle

Résumé : Au Mexico-City, un bar à matelots d’Amsterdam où l’on commande en toutes langues du genièvre à une créature mutique qui ne comprend que le hollandais. Un homme interpelle un autre homme. Une longue conversation s’instaure entre eux. Face à son mystérieux interlocuteur et compatriote muet, Jean- Baptiste Clamence, qui exerce dans ce bar l’intrigante profession de juge-pénitent, va progressivement lever le voile sur son brillant passé d’avocat parisien... Seul en scène avec deux chaises et un piano aux accents jazz et joué live, Jean-Baptiste Artigas vous livre ce monologue à la fois tragique et lumineux, cette œuvre miroir. Par ce récit magistral, atemporel et plein d’ironie, Albert Camus vous entraîne dans une chute vertigineuse.

Critique : C’est un homme seul, assis sur une chaise, qui s’amuse à tuer le temps avec une toupie qu’il fait inlassablement tourner dans ses mains. Cet homme s’appelle Jean-Baptiste Clamence. Il se définit comme un juge pénitent, après avoir exercé la profession d’avocat à Paris ; il vit dans une capitale européenne qui dans la vraie vie s’appelle Amsterdam, et ici porte le curieux vocable de Mexico-City. La Chute largement revisitée par le comédien et metteur en scène Jean-Baptiste Artigas donne le change. Une conversation s’engage entre cet homme planté sur sa chaise, et un autre, invisible, qui pourrait être le double du personnage ou un voyageur curieux.

L’incontestable réussite de ce spectacle se résume à la prestation de Jean-Baptiste Artigas. Le comédien avale près d’une heure et quinze minutes d’un texte complexe, dense, formidablement rythmé, aux accents autant mystérieux qu’évocateurs d’un réel qui se décompose. L’acteur joue avec le vrai, le faux, il s’invente des vies qui n’existent pas autant qu’elles existent quand même un peu dans la bouche du conteur. Peu à peu, à l’humour bohème, survient le drame larvé d’un destin effondré, rompu à la solitude et à la culpabilité d’une chute, un jour, sur un pont de Paris. La voix de l’acteur passe par tous les tons : le rire, le drame, l’amusement, l’ironie et même le sarcasme. Il donne vie à un être fantomatique, secret où l’on perçoit très vite l’abîme de la solitude.

La pièce ne fait pas que révéler un comédien et un metteur en scène. Elle donne la place à un personnage tout aussi important, un piano droit dont on aperçoit les marteaux cogner les cordes. Artigas interprète des impromptus de jazz, dévoilant ainsi son formidable talent de musicien, en plus d’être un très grand acteur. La musique habite le récit avec une vitalité inouïe, comme si, finalement, elle était le contre-pied intérieur de ce personnage mystérieux auquel s’adresse le héros. La pièce est quasi vide, à l’exception de deux chaises, dont l’une, quand elle n’est pas occupée par l’ombre de ce visiteur inconnu, sert de fauteuil pour le musicien. Jean-Baptiste Artigas habite l’espace avec une gravité et une légèreté à la fois. Toute la scène est remplie de son regard pétillant, de sa voix enchanteresse, et de cette tristesse remplie de rires qui peuple ses yeux.

La Chute n’est pas que l’occasion de redécouvrir le texte d’Albert Camus. C’est surtout une invitation à suivre le metteur en scène et comédien, Jean-Baptiste Artigas, qu’on espère retrouver très vite sur toutes les scènes françaises.