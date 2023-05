If Only I Could Hibernate - Zolgargal Purevdash - critique

Résumé : Ulzii, un adolescent d’un quartier défavorisé d’Oulan-Bator, est déterminé à gagner un concours de sciences pour obtenir une bourse d’étude. Sa mère, illettrée, trouve un emploi à la campagne les abandonnant lui, son frère et sa sœur, en dépit de la dureté de l’hiver. Déchiré entre la nécessité de s’occuper de sa fratrie et sa volonté d’étudier pour le concours, Ulzii n’a pas le choix : il doit accepter de se mettre en danger pour subvenir aux besoins de sa famille.

Critique : Montré dans le cadre de la sélection Un Certain Regard au Festival de Cannes 2023, ce film raconte comment Ulzii, un brillant adolescent, surmonte sa condition pour préparer un concours national de sciences physiques. Refusant la honte que représente chez lui la mendicité , le jeune prodige doit se battre au quotidien pour pallier aux défaillances d’une mère veuve, sans emploi, illettrée et alcoolique. Les difficultés du quotidien s’ajoutent les unes aux autres. Trouver l’argent pour chauffer la « yourte » familiale, soigner le petit frère, échapper à la misère et à la délinquance devient le parcours du combattant du « grand frère » en responsabilité.

Celui-ci cède peu au découragement et trouve ressources intérieures et paternités spirituelles pour vivre sa passion et son rêve. Le film pourrait se voir comme une énième interprétation d’un triste roman de Charles Dickens ou comme un « feel good movie » mais il est plus subtil et laisse au spectateur une émotion authentique et une certaine idée de la société mongolienne d’aujourd’hui.

On en comprend les inégalités, les tiraillements, les conflictualités. En décalage par rapport aux récits assez convenus mettant en scènes des sportifs de haut niveau, des joueurs d’échec, des artistes professionnels en rivalité, le film n’est pas un conte de fée. On s’étonne tout de même de voir en la performance scientifique le Graal de ce destin hors normes qui représenterait la Mongolie dans les compétitions mondiales.

La réalisatrice dirige avec talent ces jeunes acteurs qui ressemblent à s’y méprendre à de vrais enfants des rues.