La délicatesse - David Foenkinos - critique

Une pincée de romantisme, deux cuillères d’imprévu et quelques gouttes de fantaisie font de La délicatesse la parfaite recette de fin d’année. L’amour en toute subtilité....

L’argument : Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, belle, et file le parfait amour. La mort accidentelle de son mari va couper son élan. Pendant des années, elle va s’investir dans son travail, se sentir en parenthèse de sa vie sensuelle. Mais subitement, sans qu’elle comprenne vraiment pourquoi, elle embrasse un de ses collègues. Markus, un homme très atypique. S’ensuit alors la valse sentimentale de ce couple hautement improbable qui va susciter interrogation et agressivité au sein de l’entreprise. Choisit-on vraiment par quel moyen on renaît à la vie ? Nathalie et Markus vont finir par fuir pour vivre leur histoire et leur émerveillement à l’abri de tout. Cette histoire de renaissance est aussi celle de l’étrangeté amoureuse.

Notre avis : L’Amérique a les frères Coen, la France découvre les frêres Foekinos... Premier long métrage de David (écrivain) et Stéphane (directeur de casting et auteur pour le théâtre), La délicatesse sait réchauffer les coeurs . Avec cette adaptation du huitième roman de David (celui-là même qui le fit connaître), les deux auteurs choisissent de s’attaquer à un classique du genre : la comédie romantique. Mais alors qu’il eut été facile de se laisser porter par de vieilles ficelles, les deux frères apposent leur marque et proposent un style : la ’’dramédie". Tout commence par une image de carte postale. Un homme et une femme, une histoire d’amour. Ils sont jeunes, ils sont beaux et ils sont écoeurant de bonheur. Même leur rencontre est une histoire de conte de fées. Attablés dans un joli petit bar parisien, François remarque une fille, Nathalie. Les yeux dans le vague et l’air indécise, elle le séduit. Ils s’aiment. Ils font l’amour l’après-midi. Ils se marient et... ont un accident. Changement de décor. Les lumières orangées laissent place à la pénombre. Dans l’appartement Nathalie dépérit, seule. Elle oublie l’avenir pour quelques souvenirs. Un seul dérivatif possible, reprendre le travail. Démarche militaire, tenue verticale, regard fixe et determiné, elle ne veut pas oublier. Le deuil, elle le porte en chignon. La souffrance, elle se la cheville au corps. L’absence, elle la range dans ses silences. Mais sur le chemin du veuvage rebelle, Nathalie croise Markus... Dyptique amoureux, La délicatesse est avant tout une affaire de sentiments, heureux comme malheureux. Il y a d’abord l’attachement, puis le détachement, et enfin le délassement du corps endolori. Une palette d’émotions complexe, parfaitement maitrisée par Audrey Tautou, qui passe avec une très grande intelligence de jeu, de l’innocence à l’usure, de la légèreté à la lourdeur, de la surprise à la colère. Face à elle, François Damiens campe avec une maladresse attendrissante un Suédois taciturne au coeur tendre. Une rencontre étonnante qui prend tout le monde au dépourvu.



Composé comme une partition musicale, le film se rythme d’éclats de voix, de gestes croisés et d’élans désordonnés. Littéralement positionnés sur deux plans différents, Markus et Nathalie ne parviennent presque jamais à s’accorder. En arrière plan, la talentueuse Emilie Simon relie et soutient le lyrisme de ces actes manqués. Une bande originale que l’on croirait presque cousue pour le film (et qui l’est d’ailleurs partiellement) tellement la symbiose est parfaite. La caméra, fluide, glissante, et presque complice de cette histoire d’amour en devenir, ajoute encore plus de douceur. De même, la lumière naturelle, faite de demi-teintes et d’angles indirects, caresse avec élégance les visages de ces deux rescapés de la vie. Comme pour mieux les laisser prendre leur temps. Car ici, le cadre et le décor ont toujours une longueur d’avance sur le couple. Paris se met alors à leur jouer des tours, allumant les lumières de laTour Eiffel dans le dos de Nathalie le temps d’une balade nocturne sur les quais de Seine. Un phénomène qui fait sourire mais aussi très souvent rire, la fuite de Markus abandonnant Nathalie et détalant à toutes jambes face à l’évidence du chagrin d’amour reste assurément l’un de plus grands moments du film. Ajoutons à cela des dialogues savoureux (’’mais à quoi vous jouez sous vos airs de dépressif tombé de votre Suède’’, ou encore ’’je pourrais partir en vacances avec vos cheveux’’) et l’on obtient un humour décalé et dévastateur. Le contraste s’accentue d’autant plus que la construction de l’espace est aux antipodes du romantisme, la majeure partie de l’action se déroulant dans les pièces froides, rectilignes et impersonnelles de l’entreprise scandinave. Et pourtant, entre les piles de dossiers et les bureaux Ikea naît une idylle de cinéma. L’esprit du livre, restitué par le jeu de nombreux subterfuges narratifs (utilisation de la voix-off des personnages pour la narration, ellipses temporelles par le biais des changements saisonniers) et mélange des tons (comédie, drame, lyrisme), offre au romantisme cinématographique un nouvel angle de vue, celui de l’étrangeté ’’condiment nécéssaire de toute beauté’’ (Baudelaire). Et si l’on devait résumer le film en une phrase, peut être vaudrait-il mieux laisser la parole à ceux qui en possèdent déjà les mots : "La délicatesse c’est une histoire simple éclairée par des moments de folies et des météorites de fantaisie’’.

Un beau roman pour une belle histoire. A voir et à lire...