La fille coupée en deux - la critique du film

Résumé : Charles Saint-Denis (François Berléand), écrivain à succès reçoit, avec son épouse Dona (Valérie Cavalli), son éditrice Capucine Jamet (Mathilda May) dans sa belle propriété ultra moderne dans la campagne lyonnaise. Désabusé, épicurien et libertin, celui-ci accepte du bout des lèvres de participer à une émission de télévision et de faire une séance de dédicaces dans une librairie lyonnaise, tenue par Marie Deneige (Marie Bunel). Dans la librairie, il va rencontrer et tomber sous le charme de la fille de la libraire, Gabrielle (Ludivine Sagnier) qui est présentatrice météo à la télévision locale. Au même moment, Paul Guaudens (Benoît Magimel), riche héritier des laboratoires pharmaceutiques Guaudens fait une entrée remarquée dans la librairie : enfant gâté, alcoolique, insupportable et sans-gêne, il va lui aussi être sensible à Gabrielle.

Notre avis : Une jeune présentatrice météo de la télévision locale lyonnaise va tomber sous le charme de deux hommes : un séduisant écrivain vieillissant, cultivé mais cynique, et un antipathique jeune héritier décadent. Sur un scénario original co-écrit avec Cécile Maistre, le prolifique Claude Chabrol, décédé en 2010, livra avec La fille coupée en deux son avant dernier film. Il tournera encore Bellamy en 2009 avec Gérard Depardieu.

On reconnaît immédiatement la patte du cinéaste : une ville de province, une histoire cachée dans une famille de grands bourgeois, de nombreuses scènes de repas où l’on prend plaisir à manger et à boire de bons vins, et des ellipses qui ponctuent le déroulement de l’intrigue.

Le jeu des acteurs donne une belle épaisseur aux personnages, tous plus ou moins troubles. François Berléand est parfait en homme séduisant, cultivé, hautain et pince-sans-rire, qui est aussi un bel égoïste. Benoît Magimel arrive à se faire détester dès les premières images en imbuvable fils à papa, avec le verbe toujours trop haut dans ses costumes trop voyants. Il se révélera finalement hyper sensible, victime d’un épouvantable drame vécu dans l’enfance.

Caroline Sihol, qui interprète la mère de Paul, est parfaite, en grande bourgeoise froide et protectrice, qui se doit de faire respecter les usages.

Ludivine Sagnier, qui porte le film sur ses épaules, laisse le doute s’immiscer chez le spectateur : est-elle naïve et manipulée, ou l’inverse ? Son air mutin et ses répliques piquantes pourront donner une indication.

Claude Chabrol propose une histoire sombre et dramatique, avec sa manière unique : il ne faut évidemment pas se fier aux apparences lisses et policées de ses personnages, gonflés d’importance et sûrs d’eux, qui finissent toutefois dupés par les vicissitudes du destin.

Parmi sa riche filmographie, avec des hauts et des bas, La fille coupée en deux est l’une de ses plus belles réussites.