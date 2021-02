La fin des Irin - Rob McMillen, Wouter Gort - chronique BD

Résumé : Alors qu’Anahita, jeune arménienne immigrée en Suède avec sa mère, meurt peu à peu d’une maladie inconnue, elle rencontre Satan, un personnage énigmatique qui lui apprend qu’elle appartient à la lignée d’El, père des dieux cananéens à la tête de la politique intergalactique. Un récit en deux temps, mêlant religion et science fiction.

Dans La fin des Irin Rob McMillen invente un monde où les dieux cananéens, El, Baal, Yahweh existeraient sous la forme d’une race vieille de plusieurs millénaires, voyageant dans l’univers grâce à une technologie supérieure et imposant leur joug aux humains. Mais en 591 avant J.C., lors d’un attentat épidémiologique, Marduk, fils de Baal, lui-même premier fil d’El, décède de la variole. La faute est alors rejetée sur Yahweh, frère de Baal, mais second né d’El, qui est alors exilé sur Caspius, planète lointaine et stérile, avec ses descendants. La Terre quant à elle, est mise en quarantaine du système galactique dirigé par les dieux, afin de limiter la propagation du virus. C’est Satan, Contrôleur, qui est chargé de surveiller notre planète pour le compte de Baal.

Rob McMillen & Wouter Gort - La fin des Irin

L’univers de La fin des Irin semble particulièrement dense et complexe. Projet d’une envergure colossale, Rob McMillen et son éditeur expliquent que la trilogie a pour objectif de faire réfléchir le lecteur aux nombreux sujets abordés tels que l’Histoire, la religion ou encore la civilisation moderne. Ainsi, ils mettent également à disposition sur un site internet des ressources supplémentaires prenant la forme d’un Codex et de fiches histoires concernant les personnages, les technologies, les lois et autres détails abordés dans les ouvrages. Et, même s’il semble parfois malcommode d’aller, pendant la lecture, chercher sur internet des explications approfondies sur des sujets volontairement effleurées par l’auteur, on se laisse finalement porter par l’histoire du premier tome et l’on découvre petit à petit cet univers particulièrement riche. Les contenus additionnels peuvent d’ailleurs, tout à fait, être consultés après lecture du premier tome ou de la trilogie complète, prolongeant ainsi l’expérience et l’immersion, tel un cahier graphique en fin d’ouvrage. Et, si cela permet de comprendre a posteriori des détails encore obscurs tout en donnant l’envie de tout relire de nouveau, alors ça sera la réussite du pari tenu par l’équipe de la saga.

Rob McMillen & Wouter Gort - La fin des Irin

L’originalité de cette fiction, dont les tomes sont d’abord publiés page après page tous les mercredis sur leur site, tient également dans le fait que Wouter Gort, l’artiste illustrant le premier volume ne travaillera pas sur les suivants, ni le second pour le troisième. Pour ce tome, l’artiste Néerlandais livre son travail sous forme de dessin numérique, offrant un rendu lisse et quelque peu froid pour les visages et expressions des personnages. À l’inverse cela lui permet de jouer sur des palettes de couleurs contrastées et éclatantes ainsi que sur de magnifiques nuanciers de jaune et marron, notamment pour les décors de Caspius. Il est important également de noter le travail sur la différence d’architecture des planches, indiquant les changements de temporalité propre à la narration et à la compréhension de l’intrigue.

Rob McMillen & Wouter Gort - La fin des Irin

On peut conclure en confirmant que pour de nombreux arguments, La fin des Irin est une très belle découverte. Le mélange des thèmes de la mythologie Cananéenne, des technologies futuristes et de la science-fiction galactique est certes déstabilisante aux premiers abords, mais tellement novatrice dans la densité de sa narration. On pense forcément à saga d’Enki Bilal lorsque l’on associe les thèmes des dieux incarnés et de la science-fiction. Pourtant, Rob McMillen a su ajouter tellement de détails et d’intrigues qu’il s’en est largement démarqué.