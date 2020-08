La Folle histoire du Katorza - Grimault Maesen Pajot - la critique du livre

Ecrite par un journaliste de Presse Océan, la directrice et le directeur adjoint du cinéma éponyme, cette histoire centenaire du Katorza retrace plus d’un siècle de cinéphilie à la nantaise. Une leçon très imagée et riche en photographies qui intéressera cinéphiles et curieux, au-delà des Nantais qui ont fait de ce lieu une institution incontournable.

Résumé : Le livre va à la rencontre des souvenirs du Katorza, de ce qu’il restait d’une salle centenaire dans la mémoire des uns et l’imaginaire collectif du plus grand nombre. Du souvenir du père Katorza, forain venu s’installer près de la place Graslin au début du 20e siècle, à ceux d’un étudiant ayant découvert ses premiers films avec Les Goûters de l’écran, un siècle de cinéma défile. Sous nos yeux ébahis, on découvre une pianiste qui joue sur des films muets et dirige la salle dans l’ombre, une ancienne secrétaire qui fait reconstruire une salle et la donne à un jeune homme au soir de sa vie, un directeur qui accueille les spectateurs la clope au bec en leur déconseillant des films, le premier festival de films homosexuels de France ou encore des cinéastes du monde entier dont le premier film a été montré au Katorza avant qu’ils ne soient connus. Et tout cela pendant 100 ans, avec seulement 8 ans d’interruption après la destruction du Katorza par les bombes pendant la guerre.

Critique : La petite histoire centenaire d’un cinéma ambulant et forain devenu sédentaire et mythique rejoint la grande histoire. Cet ouvrage peut se lire comme une saga pluri-familiale, mais on y découvre surtout les multiples transformations de cet art pluriel qui, sur les plans industriels, économiques et sociaux, s’est imposé comme une pratique culturelle de masse, solidement installée chez plusieurs générations de publics. En l’occurrence, avec l’exemple de Nantes, ce cinéma-là s’est toujours inscrit dans la vie d’une cité intelligente et cinéphile. Le Katorza est un cas d’école autant qu’une exception. Célébrer les 100 ans du Katorza en cette année si particulière pour l’exploitation cinématographique est une nouvelle ironie de cette histoire, déjà riche en rebondissements et en révolutions. Le propos du livre est très documenté. Au fil des pages, on se rend compte de ce que c’est que d’être un exploitant de salle dans l’entre-deux-guerres, sous l’occupation allemande, au cours des trente glorieuses, …jusqu’au cinéma numérique, etc. Les évolutions du métier, les capacités d’adaptation face à une concurrence de plus en plus agressive, les accords commerciaux qui font et défont l’économie du cinéma à l’échelle mondiale, sont présentés comme autant d’impacts sur la réalité d’un secteur exposé aux aléas et qui, ici, se montre résistant et inspiré face aux épreuves que les économies culturelles ont traversées au cours du XXe siècle.

Ce siècle de cinéma à Nantes est raconté comme un siècle de cinéma en France et les jalons qui structurent le chapitrage du livre sont ceux d’une histoire locale, qui a une portée mondiale : du cinéma forain au cinéma numérique, c’est l’histoire d’un spectacle qui bouleversera profondément la vie culturelle des Français - ici, des Nantais - et qui s’est adapté à la mondialisation des industries mainstream et des enjeux d’exception culturelle réputés dérogatoires à ces transactions. C’est comme revoir les aventures de Don Camillo à l’aune des évènements marquants de la guerre froide. Sous ces détails anecdotiques, peuvent s’entendre les soubresauts d’une histoire mondiale et de cette activité résolument tournée vers le monde, ouverte à l’évolution des mœurs et au rôle des artistes engagés dans le progrès social, dans la défense des minorités, contre la censure et pour l’émancipation féminine.

A célébrer ses 100 ans en cette année si particulière pour l’exploitation cinématographique, le Katorza, qui nous a habitués aux ironies de l’histoire, doit sans doute rester fidèle à l’esprit inventif et novateur de ses fondateurs pour surmonter cette page terriblement incertaine ouverte par la crise sanitaire. Cet ouvrage peut aussi se lire comme une promesse de renouveau écrite par les mieux placés pour la tourner.