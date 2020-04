La Guerre des Boutons - la critique

0 personne

L'a vu 0 personne

Veut le voir

Résumé : 1960, un village dans le sud de la France. Une bande de garçons, âgés de 7 à 14 ans, menée par l’intrépide Lebrac, est en guerre contre les enfants du village voisin, leurs ennemis jurés. Une guerre sans merci, qui dure depuis des générations. On se bat pour l’honneur et la fidélité et, pour gagner, tous les moyens sont bons. Même, s’il le faut, combattre nu comme un ver, ou pire, accepter l’aide de Lanterne - une fille ! - la nouvelle recrue de la bande, pleine de panache et d’ingéniosité. Mais il n’est pas facile d’être une armée de petits hommes sans se faire attraper par Papa et Maman ! Quand, après la bataille, on rentre à la maison, les vêtements en lambeaux et des boutons en moins, mieux vaut se faire discret…

Notre avis : Le film d’Yves Robert est presque devenu un passage obligé dans la vie des écoliers français. En 2011, deux réalisateurs semblent trouver cette histoire tellement intemporelle qu’une mise à jour s’impose. Dans le livre de Louis Pergaud, l’action se situait il y a cent ans. Mais Yann Samuell n’a pas souhaité la mettre en scène de nos jours. Les enfants qui se battent dans cette Guerre des Boutons sont les contemporains du film de référence, à la charnière des années 1950 et 1960. Mais alors qu’Yves Robert tournait dans son époque, ce nouveau film cultive son côté « image d’Epinal ». La Guerre des Boutons ne serait peut-être pas crédible de nos jours ? Pas si intemporel que ça, alors !

Ce retour en arrière ne se contente pas de nous montrer de charmants petits bambins en culottes courtes, mais se risque au parallèle avec la guerre d’Algérie. Un grand frère qui revient du front pourra ainsi remettre un peu les choses dans leur contexte : la guerre, la vraie, ce n’est pas comme la guerre des petits. C’est bien plus dur. Des gens y meurent. S’il y avait encore des doutes à ce sujet, on est maintenant édifié.

Mais la leçon de morale ne s’arrête pas là, puisque les enfants, « les gentils », ceux du village de Longeverne, sont menés par Lebrac, qui vit presque dans le quart-monde. Son père est parti, il faut qu’il se lève à six heures pour traire les vaches et nourrir les poules. Rien à voir avec ces fils à papa du village de Verlans, dont les parents possèdent d’immenses moissonneuses et qui ont les moyens de corrompre l’ennemi à coups de sucreries. Lebrac et ses amis vont même s’entraider pour devenir plus forts en cours et prendre leur indépendance, en vendant eux-mêmes leurs produits au marché. A eux la démocratie participative !



Pour continuer dans les clichés, à part la petite copine du héros, vrai garçon manqué qui porte aussi très bien la robe, l’autre gamine qui fait tomber les garçons comme des mouches, est une vraie chipie.

Tout cela n’aurait aucune importance si la mise en scène prenait une ampleur, une dimension épique, nous engageait nous aussi dans cette petite guerre de pacotille. Il n’en est rien. Dans de longs montages où s’enchaînent des figures de Toto, Yann Samuell s’évertue à nous montrer ces petits garçons faire des bourdes à l’école, disant des bêtises plus grosses qu’eux. Le spectateur indulgent ne pourra pas s’empêcher de sourire. Les autres trouveront que tout ça ressemble beaucoup à ces vidéos de chatons qu’on voit sur Internet, commentées d’un « Rhoo, cro chou ^^ ». Attention à l’indigestion de Tigibus.

Saluons tout de même une trouvaille : le caractère ancestral d’un combat qui se transmet de génération en génération. Grâce à cette idée, nous assistons à des joutes oratoires entre Eric Elmosnino et Alain Chabat, les maîtres d’école rivaux, qui semblent s’amuser authentiquement. On décroche aussi quelques sourires devant les joyeuses gesticulations de Fred Testot en curé de campagne. Mais en dehors de ces trop rares scènes, on ne peut pas s’empêcher de penser : « Oh ben mon vieux... Si j’aurais su, j’aurais pas venu ». La critique de La nouvelle guerre des boutons : ICI

aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.