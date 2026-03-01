La guerre des prix - Anthony Dechaux - critique

Résumé : En Normandie, dans le Pays de Bray, Audrey (Ana Girardot), cheffe de rayon dans un supermarché, est aussi une rude négociatrice avec ses fournisseurs.

Critique : Célibataire, Audrey est proche de sa famille. Elle habite toujours dans la ferme familiale désormais gérée par son frère Ronan (Julien Frison). Celui-ci élève des vaches laitières, participe à une coopérative de yaourts bio et peine néanmoins à joindre les deux bouts. Audrey, qui a verbalement malmené un fournisseur insistant, est convoqué au siège de l’enseigne en région parisienne. Contre toute attente, la directrice du site, Claire Roussel (Aurélia Petit), lui trouvant un tempérament intéressant, lui propose une promotion au siège, section produits laitiers, où elle devra travailler avec Bruno Fournier (Olivier Gourmet), un négociateur impitoyable.

Ce premier film d’Anthony Dechaux fait preuve d’une belle maturité, au-delà d’un sujet à dimension économique et sociale qui a été l’objet d’autres premiers films, comme Petit paysan d’Hubert Charuel.

L’histoire d’Audrey dénonce la folie d’un système économique qui impose à toutes les parties de se défendre pied à pied, contre de prétendus adversaires, qui ne peuvent plus être des partenaires.

Même si l’on voit venir le dilemme pour Audrey par rapport à l’activité de son frère, le récit va bifurquer habilement vers une autre problématique.

Ce film, sans parti pris excessif, se suit comme un drame familial contemporain et profite d’une belle distribution : notamment Ana Girardot, entre douceur et détermination, très juste ; tout comme Julien Frison, moins naïf et faible qu’il ne paraît ; et Olivier Gourmet, massif, barbu et peu causant, droit dans ses bottes, qui en impose à qui se frotte à lui.

Une premier essai de long métrage, respectueux de la ruralité, plutôt réussi. Un cinéaste à suivre...