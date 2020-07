La Maman et la Putain Jean Eustache, Politique de l’intime - la critique

Résumé : Dans cet ouvrage collectif dirigé par Arnaud Duprat et Vincent Lowy, les intervenants nous replongent dans la genèse et la mythologie du film culte de Jean Eustache, {La Maman et la Putain}.

Critique : En 1973, lorsque la Croisette découvre le premier long-métrage du cinéaste Jean-Eustache, personne ne s’attendait à un tel coup d’éclat. Pourtant, quarante-sept ans après, le chef d’oeuvre du réalisateur, La Maman et la Putain, jouit toujours de l’aura des films cultes.

A travers cet ouvrage collectif dirigé par Arnaud Duprat et Vincent Lowy, les différents intervenants nous immergent dans la genèse du film, évoquent aussi sa réception qui n’a malheureusement pas été à la hauteur des attentes, lors de sa ressortie.

Néanmoins, ce qui intéresse le plus les chercheurs qui ont participé à ce travail, est le film lui-même et le rapport qui l’unit à Eustache.

En effet, La Maman et la Putain est sans doute l’œuvre la plus intime et la plus autobiographique du cinéaste, avec Mes Petites amoureuses. Dans cette réalisation, les frontières entre réalité et fiction sont constamment mises en tension, Eustache raconte sa vie et, pour cela, demande aux femmes qu’il évoque de jouer dans l’histoire.

Pourtant, là où l’on s’attendrait à ce qu’elles incarnent leur propre rôle, le metteur en scène décide de les intervertir et de leur faire interpréter un autre personnage que le leur, comme pour mieux régler ses comptes. Et comme si cela ne suffisait pas, il va aussi reprendre mot à mot des disputes et des conversations qu’il avait pu enregistrer sur son magnétophone, pour pouvoir ensuite les retranscrire et les utiliser à sa guise. Ainsi, ce film, sorti après 1968, est une sorte d’OVNI puisqu’il y intègre sa propre expérience, mais aussi parce que La Maman et la Putain se situe en opposition totale par rapport au mouvement de mai 68 et aux libertés obtenues.

Dans le livre, les différents intervenants mettent tour à tour en exergue ces différents éléments, qui font de ce film un objet artistique à ce point unique, mais aussi dérangeant, si l’on se réfère à son manque de progressisme.

Cet ouvrage ravira les amoureux de cette œuvre culte, qui auront plaisir à se replonger dans son histoire et apprendront des éléments sur sa genèse. Il satisfera aussi ceux qui ne l’ont pas encore découvert et pourront ainsi appréhender son visionnage de manière plus rigoureuse.