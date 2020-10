La mer sans étoiles - Erin Morgenstern - critique du livre

Résumé : Zachary Rawlins trouve par hasard un livre dans la bibliothèque universitaire, qui n’est pas répertorié mais attire son attention. Son obsession devient complète lorsqu’il se rend compte que le premier chapitre n’est autre qu’un épisode de son enfance. Cette histoire serait-elle la sienne ?

Critique : Le premier chapitre se termine sur une injonction : « Raconte-moi une histoire », qui résume à elle seule l’intention de ce roman. Un récit où l’on évolue au milieu des chats, des tasses de thé agrémentées de miel et de cupcakes. Confortablement installé, le lecteur navigue entre des aventures de pirates, d’amour, de bals masqués et de suspense. Il y a là une véritable prouesse de l’auteur à manier différents styles, à rythmer la construction de ce roman, à construire une atmosphère labyrinthique. Le recours à des courts chapitres, semblant englober l’arc principal de l’intrigue, est un procédé qui fonctionne parfaitement pour une lecture complexe et sans ennui.

La première phrase, « Il y a un pirate dans la cave » pose d’emblée le ton du livre. Nous sommes dans un conte, une légende, presque une métaphore. Prisonnier dans une geôle pour ses actes, le pirate est nourri par une jeune fille, avec laquelle il va créer un lien. En trois pages, c’est la poésie et la beauté de l’écriture qui ressortent : les deux personnages inventent leur propre ballet, jusqu’au ce soir où elle lui demande un récit. Puis on découvre la mer sans étoiles, un lieu sous terre où se nichent des tunnels d’histoires, des portes qui abritent leurs bifurcations, des gardiens, des secrets et des chats.

L’univers onirique rappelle incontestablement celui de Lewis Caroll, notamment dans Alice au Pays des Merveilles, où celle-ci franchit les portes sans savoir quelle aventure l’attend de l’autre côté. L’écriture est à la fois envoûtante et limpide, on se laisse guider volontiers, on se laisse perdre dans ce roman comme dans une bibliothèque : avec curiosité et confiance absolue, tantôt pour s’arrêter et lire d’autres passages d’une autre histoire, tantôt pour aller à toute allure découvrir la rangée suivante.

L’écriture se veut également très visuelle, dans la mesure où les descriptions sont précises sans être longues, mais surtout, l’atmosphère permet à l’imagination du lecteur de fixer ses propres références. Lorsque Zachary se rend au bal masqué, nous n’avons aucun mal à imaginer les lieux, les tenues, car ils sont non seulement écrits, mais s’entremêlent aux images que nous avons déjà en tête : celle d’une soirée mystérieuse, où le héros rencontre des personnes tout aussi énigmatiques qu’inquiétantes, sans que l’on sache vraiment à quelle époque veut se situer cette scène. En reprenant ainsi les codes du fantastique qui sont familiers, l’auteur laisse une place plus importante à la créativité : ce que l’on repère, c’est ce qui est inattendu, ce qui se veut propre à cette histoire, la rencontre qui va décider de l’action à venir. Ainsi, Erin Morgenstern produit une véritable métaphore de la construction de l’écriture, notamment celle qui fait appel à l’imaginaire : un mélange de repères et de créativité.

Celles et ceux qui aiment les sociétés secrètes, les symboles (l’épée, l’abeille), les quêtes et les histoires d’amour trouveront tout cela dans La mer sans étoiles. A la frontière entre la fantasy et le conte, ce roman foisonnant distille lentement les personnages dans l’esprit du lecteur, en mélangeant les genres, les mythes, les époques et les univers.