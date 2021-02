La mission - Peter Greengrass - critique

Résumé : Texas, 1870 : le capitaine Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) de l’Armée Sudiste qui vient de perdre la guerre, va de ville en ville pour lire les nouvelles des journaux lors de séances publiques. Un jour, chevauchant entre deux villes, il tombe sur un chariot accidenté dont le conducteur a été pendu. Alerté par des bruits, il découvre une jeune sauvageonne blonde (Helena Zengel) qui semble ne pas le comprendre.

Critique : Ce film s’inscrit, en la modernisant, dans la plus pure tradition du western : le cowboy solitaire, interprété avec conviction par Tom Hanks, n’est pas sans rappeler, en plus emphatique, les personnages peu loquaces auxquels nous a habitué Clint Eastwood ; les Sudistes, qui ont dû rendre les armes, sont régulièrement humiliés par les soldats nordistes qui occupent l’État texan ; les villes, toujours en cours de construction, sont sales, boueuses ou totalement poussiéreuses, et la plupart du temps malfamées, particulièrement de nuit où des groupes d’hommes démobilisés et oisifs ne cherchent qu’à détrousser leurs semblables, quitte à les tuer.

Dans ce contexte dangereux où la vie est rude, le capitaine Kidd va se retrouver, bien malgré lui, flanqué d’une gamine d’origine germanique, élevée par les Indiens qui ont tué ses parents colons, une référence claire à La Prisonnière du désert ("The Searchers"), le magnifique western de John Ford datant de 1956.

Cette enfant, qui ne parle que le dialecte indien, essaiera constamment de s’enfuir pour retrouver sa tribu. Les autorités nordistes, qui ont autre chose à faire, demandent à Kidd de ramener la fillette à un oncle dont elles ont trouvé l’existence. C’est lors de ce long périple semé d’embûches que les deux personnages vont apprendre à se connaître, puis s’apprécier.

Le Britannique Paul Greengrass, plus habitué aux films d’action contemporains, saisit une nature majestueuse et rend hommage au western de manière générale. Les péripéties, même si elles ne sont pas toujours d’une extrême originalité, font avancer l’intrigue et enrichissent les rapports entre les deux personnages, sans un mot ou presque, puisque de toute façon, ils ne se comprennent pas.

La jeune Helena Zengel, à tout juste douze ans, avec ses grands yeux bleus et sa détermination enfantine, est impressionnante de naturel devant un Tom Hanks qui ne semble pas l’éblouir plus que ça.

Ce dernier, avec son jeu minimaliste, trouve dans la maturité l’un de ses plus beaux rôles.

Une belle réussite de ce début 2021.