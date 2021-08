La Terre des hommes - Naël Marandrin - critique

Résumé : Constance et sa famille sont dans une situation délicate. Il leur faut un projet pour l’exploitation agricole familiale, qui sera revendue autrement. Le soutien de Sylvain, qui a du poids dans le milieu, est un atout majeur. Or ce dernier, dans une position dominante, viole Constance, qui fera alors face à une situation en apparence insoluble.

Critique : Un double enjeu porte La Terre des hommes, et anime son réalisateur Naël Marandin. Après un premier film purement urbain (La Marcheuse, 2016), le changement de décor est radical, puisque La Terre des hommes fut tourné dans le Brionnais (Bourgogne). Ce qui marque le spectateur en premier lieu est sa faculté à s’ancrer dans ce territoire, à faire ressentir l’exigence de la terre et sa culture, mais aussi le caractère physique des bêtes qui la peuplent. Toutefois, il a y bien plus que cela dans La Terre des hommes.

En effet, pour composer son film, Marandin emprunte beaucoup au thriller, si bien qu’une tension palpable se ressent tout au long de l’intrigue. Il complète ses influences avec le film judiciaire, sachant manier le sentiment d’injustice et les non-dits à la perfection.

Il s’agit d’abord d’un film à forte connotation politique, traitant des grandes manœuvres et des luttes pour le pouvoir dont les agriculteurs sont bien souvent spectateurs, voire victimes. En plus de cela, La Terre des hommes se positionne clairement comme une démonstration limpide de l’inadaptation du système judiciaire et de l’incompréhension de l’entourage de la victime dès qu’arrive la question des violences sexuelles.

© Diligence Films

En effet, Constance subit un viol. Il n’y a, dans la mise en scène, dans le propos du film, aucune ambiguïté. Durant cette scène de viol assez dure et portée, comme l’ensemble du film, par une Diane Rouxel parfaite de nuances, le film bascule. Il entame alors un processus salutaire : il montre les mécanismes psychologiques et sociaux qui s’opposent en tous points à ce que Constance fasse savoir ce qu’elle a subi, et ose parler. À ce qu’elle-même accepte l’idée du crime qu’elle a subi : un viol, terme qui est loin d’être prononcé immédiatement dans le film.

Ces mécanismes sont décrits avec une justesse folle, et implacable. L’ascendant psychologique du violeur, tout d’abord. Charismatique, en position d’aider la famille de Constance, il est le seul à pouvoir porter le projet qu’elle a pour éviter la revente de leur exploitation. Jalil Lespert est alors parfait de tendresse ambigüe et de menace.

© Diligence Films

La culpabilisation de Constance est une seconde barrière. Avant toute compassion, ou même toute proposition d’écouter son histoire, on lui demande si elle pense aux conséquences d’une éventuelle plainte. On lui demande de penser à la femme de Sylvain, à ses enfants. Mais pas à elle. Car oser parler signifie rompre un équilibre déjà fragile, qui risque de mettre en péril sa famille, et même d’entraîner des conséquences politiques. Au scénario, Marandin est accompagné de Marion Doussot et Marion Desseigne-Ravel, qui ont atteint ensemble une grande précision dans l’écriture. Finalement, le film frappe fort à un autre niveau, et il fallait une parfaite rigueur pour en parler : l’incapacité du violeur à reconnaître son geste, à l’admettre. Il se débrouille pour penser que le consentement de Constance était acquis.

Alors, il est possible de penser que La Terre des hommes est un film sans espoir. C’est le contraire ! L’attitude de Constance, son abnégation, sa faculté à devenir actrice de ses propres choix offre une bouffée d’oxygène.

Elle permet de réaffirmer que la terre des hommes n’est jamais le corps des femmes sans leur consentement. Il fallait au moins un beau film pour le réaffirmer avec autant de justesse.