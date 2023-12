La vie des arts (mode d’emploi) – Jean-Marie Schaeffer - critique

Résumé : L’ouvrage se penche sur les arts et les différentes approches que l’on peut en avoir : critique, historique, sociétale, culturelle, technique ou encore économique.

Critique : Ce recueil, qui s’organise en quatre paries, aborde en premier les œuvres et l’expérience esthétique, puis la création, avant d’évoquer la place des arts dans la société et leur modèles économiques. Chaque partie est découpée en plusieurs chapitres, eux-mêmes structurés en sous-chapitres.

Jean-Marie Schaeffer peut ainsi explorer un thème pour susciter la réflexion, permettant au lecteur de se concentrer sur un sujet qui l’intéresse et de faire une pause en fin de chapitre, afin de mieux reprendre sa lecture. Chaque sujet se conclut sur une courte bibliographie, pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir leurs réflexions.

Certains passages sont parfois d’un accès difficile et, dans ce cas, il faut se munir d’un bon dictionnaire, si l’on veut saisir le lexique de l’auteur.

Cela dit, on tient entre ses mains une mine d’informations sur les différentes approches possibles de l’art et la manière de les comprendre. Car Jean-Marie Schaeffer creuse un sillon pour chaque sujet, le définissant ou expliquant les différentes manières de le définir, pour en déduire une analyse particulière, toujours attachée à des éléments concrets. Ses essais ne sont pas que des réflexions philosophiques, elles s’ancrent, autant par leur approche que par les exemples choisis, dans notre monde. Pour en mesurer la portée, il faut bien comprendre le sens derrière ces mots ou ces expressions que l’on emploie parfois tous les jours : les arts, la critique, le monde économique...

Et surtout, Jean-Marie Scheffer nous ouvre des portes. On peut ne pas toujours adhérer à ce qu’il écrit, mais il a le mérite de nous permettre de réfléchir sur de nombreux sujets et de nous informer à partir de faits précis.

La vie des arts (mode d’emploi) est un essai qui permet d’interroger notre vision des arts. Jean-Marie Schaeffer nous entraîne, à travers des réflexions variées, à mieux cerner ce domaine.