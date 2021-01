Last action hero - la critique

Résumé : Grâce à un billet magique, Danny Madigan, un enfant de onze ans, peut vivre les aventures de son policier préféré, Slater, croisé des temps modernes. Ensemble, ils affrontent force danger et triomphent toujours. Mais les choses se compliquent lorsque des personnes mal intentionnées s’emparent du billet magique et gagnent New York, où le crime paie encore plus qu’au cinéma.



Critique : En 1993, Arnold Schwarzenegger est au sommet de sa gloire. Révélé onze ans auparavant par Conan le Barbare, l’ancien bodybuilder est devenu une immense star, en jouant de son physique de colosse dans des longs-métrages devenus cultes comme Terminator, Predator ou Total Recall. De son côté, John McTiernan, bien qu’ébranlé par l’échec de Medicine Man, sorti l’année précédente, reste une référence pour les fans d’actionners grâce aux succès de Piège de cristal, Predator (tourné avec Schwarzy, donc) et À la poursuite d’Octobre rouge. Aussi, la réunion des deux hommes tombait-elle sous le sens, pour mettre sur les rails un film d’action parodiant le genre avec affection : Last Action Hero. Dès les premiers plans, McTiernan s’amuse, jusque dans la mise en scène, à jouer avec les codes du genre. Schwarzenegger y joue Jack Slater, flic coriace et impétueux, sorte de condensé des rôles qui ont fait sa réputation d’acteur bourrin par le passé. Et Schwarzy de se prêter à un exercice d’autodérision délectable. Tout y passe : son nom de famille imprononçable, ses répliques grandiloquentes (jusqu’au célébrissime « I’ll be back » de Terminator) mais hilarantes, le recours systématique à une violence « fun », son attitude de tough guy... Et l’autodérision, McTiernan en fait preuve lui aussi, singeant la séquence de la chute d’Hans Gruber dans Piège de cristal ou se moquant, par la bouche de Slater, de la subite résurrection du terroriste allemand Karl dans ce même film.



Des références aux classiques du septième art, Last Action Hero n’en manque pas. L’Arme Fatale, Die Hard, E.T. L’extra-terrestre, Goldfinger (avec la présence d’un ersatz d’Oddjob, l’homme de main au chapeau melon du milliardaire), Sherlock Junior, La rose pourpre du Caire ou encore Basic Instinct sont, d’une façon ou d’une autre, évoqués dans ce long-métrage ultra-référencé. Pour autant, nul besoin d’avoir vu tous les films cités pour apprécier l’humour corrosif d’un réalisateur qui, bien que faisant partie du système hollywoodien, trouve le moyen de s’en moquer tout en parodiant avec talent le cinéma d’action. John McTiernan joue en effet avec une redoutable efficacité des clichés inhérents au genre, ultra-balisé depuis les années 80 : héros invulnérable qui fait mouche à chaque coup de feu, explosions à tout va, ralentis à gogo, cascades irréalistes, facilités scénaristiques patentes... Sachant aussi se faire émouvant et plus sérieux, le film établit une dichotomie entre la réalité, où le vice (prostitution, meurtres en pleine rue, cambriolages...) et l’individualisme règnent en maître, et la fiction, incarnée par la Californie, lieu solaire où les vicissitudes du monde réel ne semblent pas avoir prise. Aussi, rien d’étonnant à ce que Danny, jeune garçon à la vie familiale compliquée (qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle des protagonistes de certains films de Steven Spielberg), vienne trouver du réconfort dans les aventures de Jack Slater, croisement entre l’idole cinématographique et le père de substitution. Au bout du compte, John McTiernan rend, avec Last Action Hero, un hommage vibrant et caustique au cinéma d’action et, par la même occasion, au septième art dans son ensemble.