Le démon s’éveille la nuit - la critique

Résumé : De retour après dix ans d’absence dans le village de pêcheurs où vit son jeune frère, Mae parvient à refaire sa vie avec un brave patron pêcheur rustre et protecteur, Jerry, qui lui offre le calme et la sécurité d’une vie de famille. Alors que naît leur premier enfant, un vieil ami du patron pêcheur, Earl, vient séduire Mae et menacer le nouvel équilibre de sa vie.

Critique : Lorsqu’il tourne Clash By Night au tout début des années 50, Lang a-t-il vu Stromboli de Rossellini - qui date lui de 1949 ? On peut l’imaginer. Comme Rossellini avec Ingrid Bergman, l’auteur de La femme au portrait dresse un autre portrait de femme, elle aussi courageuse et exilée, et qui essaye désespérément de "trouver son lieu" et changer son existence. Comme Rossellini, mais sans le lyrisme du cinéaste italien, Fritz Lang place le décor de ce mélodrame conjugal dans un port de pêche où la mer est plus facile à domestiquer que la nature humaine. La comparaison s’arrête là et les deux films sont très différents [1]. Fritz Lang atténue dans Le démon s‘éveille la nuit la noirceur qui a fait son style, mais ne renonce pas pour autant à sa lucidité : Barbara Stanwyck a bien compris cette hésitation du cinéaste entre "le bien" et "le mal" et reprend à son compte ce discret suspense psychologique avec un art de la nuance qui en fait une très grande comédienne. Cèdera, cèdera pas... à vous de voir.

Adapté d’une pièce de théâtre, Clash By Night ne cède quant à lui ni à la facilité du mélo de boulevard ni à celle du tragique"langien" : c’est un film complexe et riche - à l’image d’un casting intéressant où tous les rôles sont exigeants, où la jeune Marilyn des débuts est déjà une bonne comédienne. On a beaucoup parlé au sujet de ce film d’une volonté "documentaire" dans les premières scènes, où la vie laborieuse des pêcheurs est évoquée dans un beau noir et blanc. Certes, mais sur ce point Lang n’est pas Rossellini, et préfère en somme jouer avec les conventions d’un genre et ses figures obligées (la femme "démoniaque", l’époux bonhomme et l’amant cynique) que montrer une "néo-réalité" américaine. Or ces figures sont incarnées avec beaucoup d’intensité, et peut-être est-ce pour cela qu’il faut revoir Le démon dans la nuit : les acteurs y tiennent leur rôle, très haut.