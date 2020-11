Le Dieu dans l’ombre - Megan Lindholm - critique du livre

Résumé : Evelyn, vingt-cinq ans, doit quitter sa terre natale d’Alaska pour suivre son mari et son fils chez sa belle-famille afin de les aider à la ferme. Très vite, délaissée par son époux et entourée de beaux-parents méprisants, elle se laisse envahir par la mélancolie de ses souvenirs d’enfance lorsqu’elle explorait la forêt en compagnie de son ami Pan, un faune énigmatique. Mais alors que son monde s’effondre, cette mythique créature refait surface dans l’univers tourmenté d’Evelyn.

Critique : Avec ce roman très intime, Megan Lindholm nous emmène dans un univers différent des parutions du genre fantasy qui ont fait sa renommée, en privilégiant un style fin et subtil, comme à son habitude. Ici, les personnages et leurs interactions engendrent un récit d’enfermement psychologique où la volonté d’une personne peut se retrouver anéantie à force de résignations, de doutes et de petites manipulations quotidiennes. La nature sera la clé.

Telles une ode à celle-ci, les descriptions sont sensationnelles, tant les détails sur les plantes, les insectes et les animaux sont réels et minutieux. La faune, en maître de cette nature, sera le symbole d’une liberté que l’héroïne cherche tellement à retrouver. En renouant avec son instinct, la protagoniste nous emporte avec elle dans une fable sauvage, jalonnée de secrets qui entourent l’existence de cette mystérieuse créature et du royaume qu’elle habite.

L’intrigue est cependant construite de façon très lente, permettant à l’autrice d’installer de manière plus que soigneuse les ambiances nécessaires à chaque étape de l’évolution d’Evelyn.

La dimension contemplative des premières pages pourrait freiner quelques lecteurs, mais l’intrigue ne saurait se dévoiler autrement.

On conseillera donc de découvrir cet ouvrage original de Megan Lindholm, que vous soyez familiers ou non de ses autres succès.