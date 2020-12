Le Festival International du Film Politique du 15 au 19 janvier 2021 à Carcassonne

Résumé : Créé en 2018 par l’association Regard Cinéma, le FIFP a pour vocation de faire découvrir au grand public et aux scolaires fictions et documentaires politiques, loin de toutes idées partisanes.

News : La troisième édition du festival, initialement prévue en décembre 2020, se déroulera finalement du 15 au 19 janvier 2021. Durant cinq jours, dans les salles du Colisée (cinéma CGR) et du Dôme, la cité occitane, célèbre pour son ensemble architectural médiéval inscrit au patrimoine de l’Unesco depuis 1997, réunira professionnels et public, œuvres et équipes de films autour de grands sujets sociétaux, historiques ou contemporains, français ou internationaux. Tandis que le photographe et cinéaste Raymond Depardon, dont l’œil avisé a toujours su saisir les images les plus marquantes de notre époque, sera présent pour recevoir le Prix d’Honneur, le coup d’envoi du festival sera donné avec la projection du film de Giovanni Aloi La troisième guerre, dans lequel figurent Anthony Bajon, Leila Bekhti et Karim Leklou. 9 jours à Raqqa, le documentaire de Xavier de Lauzanne, qui célèbre le courage et l’engagement de Leila Mustapha, la jeune maire kurde et syrienne, chargée de la reconstruction de l’ancienne capitale de Daech, mais aussi de la réconciliation de la population, marquera la fin de cette fête cinématographique et citoyenne.

Un jury professionnel aura la charge de départager les sept films de la compétition fictions :

Kuessipan de Myriam Verreault (Québec)

Moffie d’Oliver Hermanus (Afrique du Sud, Grande Bretagne)

Residue de Merawi Gerima (Etats-Unis)

Rouge de Farid Bentoumi (France, Belgique)

Sans signe particulier de Fernanda Valadez (Mexique, Espagne)

La terre des hommes de Naël Marandin (France)

La toile de l’araignée d’Andrés Wood (Chili)

tandis qu’un jury presse s’attachera à récompenser le meilleur documentaire, parmi les sept proposés :

Douce France de Geoffrey Couanon (France)

Imagine, demain on gagne de François Langlais et Arthur Thouvenin (France)

Losing Alaska de Tom Burke (Irlande)

Poumon vert et tapis rouge de Luc Marescot (France, Belgique)

Radio silence de Juliana Fanjul (Suisse, Mexique)

Softie de Sam Soko (Kenya, Canada)

Les scolaires ne seront pas en reste, puisque du CM1 à la terminale un programme d’éducation à la vie civique et citoyenne leur sera proposé, à travers une sélection de sept longs-métrages.

Fritzi de Ralf Kukula et Matthias Bruhn

La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti

La vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

Laissez moi aimer de Stéphanie Pillonca

Une intime conviction d’ Antoine Raimbault

En guerre de Stéphane Brizé

Green Book de Peter Farrelly

Enfin, entre rencontres et projections, il sera possible d’assister à un ciné-concert ou d’aller admirer le travail de Mahka Eslami, une photographe iranienne née à Paris qui, à travers son exposition photo intitulée Il était une fois un maire gitan, rend hommage à Michel Soulès, le maire de Berriac, commune proche de Carcassonne connue pour sa cité de l’Espérance, tristement rebaptisée "cité du cancer", mais aussi pour avoir élu le premier maire issu de la communauté gitan.

La liste des invités et équipes de films présents sera annoncée dans quelques semaines. Retrouvez-les sur www.fifp-occitanie.com