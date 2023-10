Le livre qu’il vous faut pour réussir vos photos – Henry Carroll - critique du livre

Résumé : « Le livre qu’il vous faut pour réussir vos photos » expose les points à connaître pour réaliser des photographies réussies. Vitesse d’obturation, focale, sensibilité ISO, regard, émotion, du concret à l’abstrait, tout est détaillé de manière simple pour vous aider le mieux possible.

Critique : Vous avez envie de vous lancer dans la photographie ? Mais malheureusement, vous ne maîtrisez pas la technique. Vous ne vous y retrouvez pas entre ISO, correction d’exposition, ouverture au 1/60ème et autres F/2,2. Quelle solution ? Ne rangez pas votre appareil dans un tiroir en attendant des jours meilleurs, allez jeter un œil à ce petit livre qui vous en apprend plus qu’il n’y paraît.

En effet, découpé en chapitres simples, et chacun d’eux divisés en parties courtes et concises, ce recueil vous offre une approche compréhensible de la photo.

Vous vous y retrouverez dans la technique d’une part, et d’autre part, vous comprendrez mieux aussi ce qui fait le regard d’un photographe.

L’auteur ne veut pas s’embarrasser de jargon technique. Au contraire, il clarifie énormément les notions évoquées, de la focale à la vitesse d’ouverture. Mais il aborde aussi la composition et donne quelques règles faciles à saisir. Le plus important, c’est qu’il évoque aussi l’indicible, l’émotion due l’on peut ressentir devant un cliché.

Crédit : éditions Pyramyd

On pourra s’entraîner à travailler son œil en observant les photos qui peuplent ce livre. En effet, Henry Carroll s’appuie sur des prises de vue de photographes de talent comme Henri Cartier-Bresson, Martin Parr, Robert Capa, Dorothea Lange et tant d’autres.

Les reproductions pleine page permettent, avec les explications de l’auteur, de s’arrêter et de saisir ce qui fait la richesse de ces images. L’analyse de ces œuvres montre aussi parfois, de manière peut-être involontaire, les idées dont on charge une photo, au-delà de sa simple beauté esthétique, ce qui pourra donner des pistes pour construire un concept derrière un travail d’observation.

La mise en page est la même tout au long du livre, avec un texte à gauche et une photo ou un schéma sur la droite. Comprendre par l’exemple le jeu des lignes et des couleurs est un réflexe intéressant, qui développera la vision.

Bien sûr, on profitera bien mieux de toutes ces informations, un appareil photo à la main. Car si les modes d’utilisation se retrouvent d’une marque à l’autre, s’il est passionnant de comprendre la force des œuvres rassemblées ici, au final, c’est bien l’appareil qu’il va falloir apprendre à maîtriser pour pouvoir profiter des réglages, travailler les sujets et surtout, se lancer dans le grand bain, qui se réfère moins au tirage de ses propres photos que de la découverte du monde et du regard sur ce dernier.

Le livre qu’il vous faut pour réussir vos photos est un petit livre très pratique, utile, qui permet de développer vos connaissances techniques et votre regard d’artiste.