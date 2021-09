Médecin de Campagne - la critique du film

Quand le médecin des champs invite le médecin des villes, ce n’est pas pour finir un reste de ces ortolans chers à La Fontaine. Ici, on est dans le terrien, le concret. Une observation brute et lucide de la médecine rurale qui n’oublie pas pour autant les sentiments et qui laisse surtout une belle place à l’humaine.

L’argument : Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne, les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait.....irremplaçable ?

Notre avis Ancien médecin, Thomas Lilti prend un vrai plaisir à nous emmener à la découverte des petits secrets et les grandes histoires de la médecine. Après le très réussi Hippocrate qui nous contait les coulisses des hôpitaux, nous voici au grand air. Dans un coin de Normandie, le Docteur Werner ne cesse de parcourir les routes pour s’arrêter, sans compter son temps, dans les fermes au milieu des poules et des vaches et des oies qui veulent vous mordre les mollets. C’est un altruiste, passionné par son métier. Il est à la fois le soignant, confident, conseiller, la notabilité du coin au même titre que le maire avec qui il doit composer. C’est pourquoi quand lui-même tombe malade, il n’envisage pas de se faire remplacer. A voir l’attitude de certains patients qui refusent d’être examinés par quelqu’un d’autre que lui, on comprend quelle place il occupe dans ces campagnes perdues. Pour Nathalie, la nouvelle arrivée, le combat s’annonce rude.

(C) Le Pacte

Entre humour et romantisme, le couple Cluzet/Dénicourt nous ravit de ses échanges qui font mouche à tous les coups. Si, au début, le Docteur Werner n’hésite pas à afficher une pointe de mépris pour cette jeune femme issue du milieu hospitalier qu’il juge froid et déshumanisé, à l’inverse de cette médecine de proximité qu’il aime par-dessus tout, on prend plaisir à voir évoluer leur relation jusqu’à ce qu’il lui accorde la reconnaissance le jour où, face à un patient accidenté, elle sait pratiquer le geste que lui ne maîtrise. C’est une victoire que nous partageons avec eux sans prétention, juste pour le plaisir du travail bien fait qui, de plus, nous permet de savourer le talent éclatant et la complicité parfaite des deux principaux acteurs