Le milieu de l’horizon - Delphine Lehericey - critique

Résumé : La sécheresse de 1976. Sous le soleil implacable de cet été, Gus quitte l’enfance. La nature se désagrège, les sentiments s’exacerbent, le noyau familial éclate : tout craque et se fissure jusqu’à ce que l’impensable arrive. Les orages tant espérés balaieront une campagne épuisée et emporteront un monde avec eux.

Critique : Adapté d’un roman éponyme de Roland Béti et coécrit avec Joanne Giger, Le milieu de l’horizon est le second long métrage de fiction de la réalisatrice suisse Delphine Lehericey et a été coécrit avec la scénariste Joanne Giger. La cinéaste s’est passionnée par le matériau littéraire d’origine, en s’identifiant au personnage de la mère (Laetitia Casta), même si l’histoire est regardée du point de vue de Gus, le fils cadet (Luc Bruchez, une révélation). La trame narrative est en effet au carrefour du récit d’initiation adolescent, du portrait de libération d’une femme, mais aussi de la description des difficultés et évolutions du milieu rural. Un cadre historique balise cette dernière dimension, puisque l’action se déroule pendant la sécheresse de l’été 1976. Si celle-ci avait été perçue comme conjoncturelle à l’époque, elle anticipait le dérèglement climatique et les difficultés à long terme de l’agriculture (rentabilité fragile, absence de réelle indépendance des entrepreneurs individuels). On peut donc dire que Le milieu de l’horizon est aussi un film sur des transformations sociétales (le délitement de la famille traditionnelle, y compris en zone rurale) et économiques (l’effondrement du secteur primaire).

Issue du documentaire, Delphine Lehericey témoigne ici d’une rigoureuse précision dans la reconstitution de divers rituels, comme les techniques d’élevage des poulets ou de traie des vaches. Le milieu de l’horizon s’inscrit donc pleinement dans la lignée d’un certain cinéma de la ruralité, qui a donné des œuvres de la trempe de Farrebique et Petit paysan. Cet aspect quasi-documentaire est corrélé à une mise en abyme avec la volonté de tourner en pellicule afin d’obtenir une image granuleuse, conforme à l’esthétique des années 70. « Nous avons fait appel à notre propre nostalgie. Nous nous sommes souvenus des couleurs et des matières qui composaient le quotidien de notre jeunesse. Nous les avons ensuite appliquées sur les papiers peints, les intérieurs de la ferme et sur les objets que les personnages utilisent au quotidien », déclare ainsi la réalisatrice dans le dossier de presse.

Mais c’est en cernant le rapport entre Gus et ses parents que Le milieu de l’horizon est le plus captivant. Le garçon est témoin de la galère professionnelle de son père, quand les tentations d’adultère de la mère le déconcertent. L’univers des adultes n’est pas conforme à son idéal mais c’est en réfléchissant au sens du libre arbitre qu’il va passer la frontière entre l’enfance et l’adolescence. L’œuvre fait ainsi écho à toute une galerie de films axés sur cette tranche d’âge. On pense en particulier à L’effrontée et Le lieu du crime, mais aussi aux récents Summer White et Petite Solange. Outre les deux acteurs mentionnés, il faudrait citer leurs partenaires dont le jeu est un autre atout du métrage, qu’il s’agisse de comédiens chevronnés (Thibaud Evrard, Clémence Poésy), ou d’interprètes moins expérimentés (Fred Hotier, Lisa Harder). Bel objet de cinéma, sobre et limpide, cette coproduction helvético-belge est donc hautement recommandable. L’œuvre a été récompensée au Festival de Saint-Sébastien et a gagné deux trophées (meilleur film, meilleur scénario) aux Prix du cinéma suisse 2020.