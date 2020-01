Le nouveau monde - la critique du film

Notre avis : Les fans de Terrence Mallick retrouveront toute l’esthétique du cinéaste : les longues séquences à la fois lyriques et contemplatives constituent un hymne à la nature, tandis que l’intériorité des personnages est sondée par les réflexions de John Smith et de Pocahontas qui se répondent comme un écho, ou par la voix off de John Rolfe, dans le dernier quart du long métrage. A d’autres moments, se déchaîne la violence que des plans beaucoup plus syncopés parviennent à évoquer.

Ce récit rousseauiste aborde les arcanes d’un mythe fondateur, même s’il prend quelques libertés avec son contenu. Mais il se déploie surtout par-delà une histoire d’amour, à travers la construction même des images, qui, depuis l’arrivée lente et majestueuse des navires anglais, sur fond de symphonie, jusqu’aux premiers soubresauts de l’amour entre les protagonistes, dit sa confiance dans le pouvoir du cinéma à englober la totalité de l’existence, ses manifestations les plus complexes. Cette fresque impressionnante peut agacer, parce que, tout à sa volonté démiurgique, Mallick récite une sorte d’alphabet de la mise en scène, parfois d’une manière ostentatoire : ainsi, la caméra abuse volontiers des contre-plongées qui disent l’élévation spirituelle ou l’autorité des personnages. Nonobstant ces afféteries, l’indéniable virtuosité formelle se cristallise à travers quelques cadrages splendides, en particulier dans la première partie du film, lorsque des plans-séquences à hauteur d’une nature qui sans cesse fascine le réalisateur, font corps avec le point de vue du héros saisi par ce qu’il découvre. On pourrait presque imaginer que cette première heure, visuellement splendide, puisse être totalement muette. L’intensité naturelle du prélude de L’or du Rhin ou du concerto pour piano n°23 de Mozart, jointe à la grâce des images, rend tout commentaire superflu, surtout lorsqu’il prend la forme d’un prêchi-prêcha que The Tree of Life accentuera d’une manière encore plus visible. La beauté naturelle des plans contient l’immanence d’un discours. Pourquoi leur adjoindre des paroles qui font doublon, à moins que, trop confiant dans son art, on ait sans cesse l’idée d’éblouir ? Mallick n’est jamais aussi fort que lorsqu’il laisse les plans vivre leur existence autonome.