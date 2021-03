Le palmarès des César 2021 : Dupontel rafle la mise

Avis et palmarès : La 46e édition des César, organisée par l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma, s’est déroulée hier soir dans un contexte sanitaire qui impacte lourdement tout le secteur de la culture et en particulier le septième art, les salles étant fermées depuis le 28 octobre dernier.

Présidée par Roschdy Zem, la soirée a été animée par Marina Foïs, qui a tenté d’égayer une assistance clairsemée - distanciation oblige - sans vraiment apporter un souffle nouveau à cette cérémonie désespérément prévisible. Les longues heures ont toutefois connu quelques moments WTF, avec la scatologie en guise de boussole (du "caca" laissé par le chien de Foresti au consternant "mère de" attribué à Nathalie Baye, en passant par les pets jaillissant du portable de Balasko).

Entre ces séquences bien senties, quelques critiques adressées à la politique du gouvernement, sous des formes plus ou moins directes, se sont fait l’écho d’une inquiétude de la profession. On se rappellera le coup d’éclat de la comédienne Corinne Masiero qui a corporellement métaphorisé la situation de la culture en se dénudant, visage, buste et bras ensanglantés. Le geste a évidemment divisé l’opinion.

Adieu les cons d’Albert Dupontel (absent de la cérémonie) a été le grand bénéficiaire de la soirée, raflant sept César, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Adolescentes de Sébastien Lifshitz a également été distingué à trois reprises, remportant notamment le César du meilleur documentaire. Le grand perdant a été une fois de plus François Ozon, dont le long métrage Eté 85 est reparti les mains vides.

Plusieurs hommages ont été rendus, aux morts comme aux vivants, dans la tradition des César.

Parmi les artistes disparus à avoir été honorés, on retiendra Jean-Pierre Bacri, "présent" quelques instants dans les rangs sous forme de personnage animé, Ennio Morricone, gratifié par quelques notes d’un orchestre conduit par Benjamin Biolay, globalement très sage derrière son piano et toujours aussi joyeux, ou encore Michel Piccoli, dont quelques extraits de films ont retracé la très riche carrière.

De son côté, la troupe du Splendid a été récompensée par un César anniversaire, précédé d’un discours étonnamment révérencieux du pourtant caustique Laurent Lafitte. Les membres de la joyeuse bande ne sont restés que quelques minutes sur scène, le temps de cabotiner à partir de plaisanteries lourdingues. On a eu l’impression qu’ils avaient parlé des heures et on subodore ce qu’Anémone, disparue en 2019, aurait dit de leurs pathétiques gesticulations.

Triste soirée.

Le palmarès des César 2021

Meilleur film

Adieu les cons produit par Catherine Bozorgan et réalisé par Albert Dupontel

Meilleure réalisation

Albert Dupontel pour Adieu les cons

Meilleur acteur

Sami Bouajila dans Un fils

Meilleure actrice

Laure Calamy dans Antoinette dans les Cévennes

Meilleure actrice dans un second rôle

Emilie Dequenne dans Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait

Meilleur acteur dans un second rôle

Nicolas Marié dans Adieu les cons

Meilleur espoir féminin

Fathia Youssouf dans Mignonnes

Meilleur espoir masculin

Jean-Pascal Zadi dans Tout simplement Noir

Meilleur premier film

Deux de Filippo Meneghetti

Meilleur documentaire

Adolescentes de Sébastien Lifshitz

Meilleur film d’animation

Pour le court métrage

L’Heure de l’ours d’Agnès Patron

Pour le long métrage

Josep réalisé par Aurel

Meilleur court-métrage

Qu’importe si les bêtes meurent de Sofia Alaoui

Meilleure photographie

Alexis Havyrchine pour Adieu les cons

Meilleur son

Yolande Decarsin, Jeanne Delplancq, Fanny Martin, Olivier Goinard pour Adolescentes

Meilleur montage

Tina Baz pour Adolescentes

Meilleurs costumes

Madeline Fontaine pour La Bonne épouse

Meilleurs décors

Carlos Conti pour Adieu les cons

Meilleure musique originale

Rone pour La Nuit venue

Meilleure adaptation

Stéphane Demoustier pour La Fille au bracelet

Meilleur scénario original

Albert Dupontel pour Adieu les cons

Meilleur film étranger

Drunk de Thomas Vinterberg

César des lycéens

Adieu les cons d’Albert Dupontel

César anniversaire

Le Splendid (Josiane Balasko, Michel Blanc, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Bruno Moynot)

César d’honneur : Jean-Pierre Bacri