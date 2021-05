Le prénom - la critique du film

Résumé : Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Critique : Le prénom a d’abord été une pièce a succès écrite par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, mise en scène par Bernard Murat au théâtre Édouard VII. Patrick Bruel et Valérie Benguigui y incarnaient déjà les rôles qu’ils endossent à nouveau dans cette adaptation filmique calibrée. D’autres acteurs se joignent à l’aventure, comme Charles Berling qui remplace Jean-Michel Dupuis dans le rôle de Pierre, un professeur de littérature à l’Université, tel qu’on peut se le représenter, si l’on fonctionne sur des stéréotypes qui associent érudition et distraction. Il constitue un modèle de bobo progressiste, plutôt désenchanté par son âge qui avance, mais toujours digne dans le verbe qu’il emploie. Son beau-frère est une antithèse, un bellâtre assis sur des convictions politiques de droite, avec le culte de la réussite et de l’argent chevillé au corps, enclin à jouer de son charme et à user de son humour tellement dévastateur qu’il provoque des malentendus, sur lesquels le film construit des situations convenues.

En fait, les deux créateurs de la pièce, passés derrière la caméra, ne proposent rien d’autre que du théâtre filmé, à la façon du Dîner de cons, reposant sur l’énergie des comédiens, à peu près tous ajustés sur le même tempo, capitalisant sur des dialogues qui privilégient des punchlines et fidèles à une certaine tradition de l’esprit français. Valérie Benguigui transfère l’énergie qu’elle consacre à son métier de professeur dans la sphère privée où elle constitue un modèle de femme au foyer, malgré ses éclats. Par une configuration qui renvoie à la tradition du boulevard, les relations familiales et amicales se lézardent, à mesure que les situations perturbatrices s’enchaînent : Le prénom emprunte sa mécanique du rire à Feydeau et sa satire sociale à Yasmina Reza, se réfère donc à une filiation bourgeoise de la production artistique française, qui s’amuse à faire trembler les fondements du conservatisme, pour mieux y revenir. Circonscrits au huis clos, les acteurs privilégient un jeu mécanique, appuyant leurs effets, comme si les typologies n’étaient pas suffisamment explicitées par les situations et les relations entre les différents protagonistes. Si on est de bonne humeur, on regarde cette agitation avec un certain plaisir, sans être dupe. Si, en revanche, on ne supporte plus le cabotinage habituel des artistes qui jouent du boulevard, on passera son chemin.