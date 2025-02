Le Tiroukkoural Encyclopédie de sagesse tamoule – Tirouvalluvar - critique

Résumé : « Le Tiroukkoural encyclopédie de sagesse tamoule » est un classique de la littérature tamoule écrit avant le huitième siècle de notre ère. Il comprend plus de mille trois cent distiques - poésie courte de deux vers - traitant de sujets moraux concernant autant le peuple que le roi.

Critique : Avant de plonger dans ce livre ancestral, une courte introduction nous explique les trois parties qui le forment et leurs spécificités. La versification tamoule est évoquée. Mais on aurait aimé davantage de contextualisation, en apprendre plus sur l’histoire de cet ouvrage et de son auteur, Tirouvalluvar.

Par ailleurs, il est étonnant de découvrir que l’article Wikipédia du Tiroukkoural comporte des paragraphes identiques à cette introduction, laissant supposer que le traducteur pourrait être l’auteur du texte sur l’encyclopédie en ligne. Toutefois, il est dommage de nous en avoir donné moins dans le livre que sur le net.

Si l’on manque de référence historique, l’introduction décrit très bien le contenu, avec les trois volets, les chapitres, les sous-chapitres et le nombre de distiques contenus dans chacun d’eux.

Trois grand parties organisent l’ouvrage -"la vertu", "la fortune", "l’amour"- qui ne comportent pas toutes le même nombre de poésies, de sorte que l’on regrette la confusion entre le nombre de chapitres et de distiques. De plus, on aurait apprécié plus d’explications sur les nuances de couleurs, noires ou grises selon les phrases, et sur les lettres soulignées dans la version tamoule. Ces dernières correspondent-elles à des accents de la métrique ? Nous n’aurons pas la réponse.

Si l’on ferme les yeux sur ces défauts et sur quelques erreurs d’orthographe, on peut s’immerger dans la sagesse tamoule. Certains conseils sur la morale ou l’hospitalité méritent bien d’être rappelés dans notre époque difficile. Les distiques expliquant l’attitude d’un bon roi, dans son sens le plus large, celui de dirigeant, devraient aussi être appris par nos gouvernants. Les propos qui concernent l’amour doivent être lus avec le recul nécessaire, car le regard porté sur les femmes correspond à celui d’une époque.

Il est donc important de faire la part de ce que l’on peut retenir et de ce qu’il faut mettre de côté dans le Tiroukkoural, comme dans tout grand livre antique étant parvenu jusqu’à nous. Quant aux aphorismes concernant le couple, ils sont parfois drôles et montrent une forme d’équilibre qui contraste avec la manière dont les femmes sont évoquées. Ce qui étonne aussi, ce sont certaines phrases parfois en contradiction les unes avec les autres ou se répétant quasiment. Là encore, le propos comportant plus de mille trois cent distiques, il n’est pas évident de maintenir une certaine unité.

Enfin, signalons que traduction française est intéressante. Toutefois, en lisant la version anglaise, qui elle aussi a été versifiée, on sent une beauté ancienne et l’on regrette que ce travail formel n’ait pu être réalisé sur le français. On emporte l’impression que ces courtes phrases ne restituent pas la poésie du texte initial, mais on est heureux de pouvoir accéder à une nouvelle version complète de ce grand classique de la pensée tamoule.