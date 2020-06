Les Bronzés font du ski - Patrice Leconte - critique

Résumé : Après le Club Méditerranée, la joyeuse troupe d’amis (plus connue sous le nom des Bronzés) se retrouve aux sports d’hiver. Ils vivront encore d’autres problèmes sentimentaux et mésaventures. L’équipe ira même se perdre en montagne.

Critique : Quarante ans après, le second volet des Bronzés se porte plutôt bien : ses gags cultes, ses personnages archétypaux, l’énergie de ses acteurs rendent le film toujours aussi recommandable. C’est avec plaisir qu’on retrouve Gigi, Bernard, Jérôme, Nathalie, Popeye, Christiane et l’incontournable Jean-Claude Dusse à l’assaut des pistes neigeuses. Chaque acteur, chaque actrice rejoue une partition qui avait très bien fonctionné sous le soleil de la Côte d’Ivoire : Lhermitte en séducteur infatué, Clavier en médecin incompétent, volontiers sujet à des crises (Jacquouille pointe déjà le bout de son nez dans certaines scènes), Balasko et Jugnot en beaufs de première catégorie, Chazel en naïve idiote et Dusse dans la peau du loser de la drague. N’oublions pas non plus l’excellente Dominique Lavanant qui revient dans le rôle de Christiane, l’esthéticienne. Avec Maurice Chevit, elle forme un duo hilarant. On aurait tort de mésestimer ces deux-là, dont l’association culmine au cours d’un repas convivial : la gêne qu’ils occasionnent chez les autres convives, par l’entremise de blagues consternantes, est un pur moment de plaisir visuel, au même titre que d’autres gags restés célèbres : Jean-Claude coincé sur son télésiège, le cochon ficelé dans le cabinet du docteur, Bernard qui urine par erreur sur une autre voiture que la sienne, pour dégeler une serrure (le trop rare Bruno Moynot lui donne la réplique), la dégustation de la fougne et d’un alcool montagnard à base de crapaud, le cours de ski avec planté du bâton... les gags s’enchaînent, tellement nombreux que certains en éclipsent d’autres. Parfois, le diable comique se cache dans les détails et dans des répliques surprenantes, absolument savoureuses ("Y’avait blumaise, en huit lettres", conclut un des montagnards en regardant "Des chiffres et des lettres").

Toutefois, la deuxième partie s’enlise quelque peu : les protagonistes entreprennent une randonnée en montagne qui s’étire un peu trop, comme s’il y avait une tentative scénaristique inaboutie, l’ébauche d’une idée nouvelle : on sait que la troupe et Leconte avaient envisagé que les personnages totalement égarés et affamés aient recours au cannibalisme. Au lieu de quoi, le groupe se divise de manière symbolique, entre ceux qui vont chercher du secours et ceux qui attendent : Dusse devient le personnage central d’une séquence assez fixe, où ses tentatives de séduction totalement prévisibles s’éternisent. Le long métrage retrouve toute sa vigueur lorsque les personnages se rassemblent chez les montagnards.

Les multiples rediffusions de ce classique n’ont pas entamé le plaisir que procure ce deuxième opus. Vingt-sept ans plus tard, l’équipe signera pour un troisième épisode absolument consternant. Le film d’une troupe usée, en manque d’inspiration.