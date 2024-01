Les couleurs du cinéma - Charles Bramesco - chronique du livre

Résumé : « Les couleurs du cinéma » parcourt un siècle de films en prenant le filtre de la colorimétrie. Pour chaque période traitée, plusieurs longs métrages sont présentés en mettant en avant les codes couleurs utilisés à partir d’images extraites de ces œuvres.

Critique : Ce recueil se divise en quatre grandes parties, toutes introduites par deux textes, l’un traitant de la situation historique de la période traitée et l’autre de l’évolution technique en couleur qui marque l’époque choisie. Puis, plus d’une dizaine de films sont présentés en une page, accompagnés d’images où sont précisés les codes couleur.

Une recette simple mais efficace. On est rapidement happé par la lecture et l’on avance de fiche en fiche, traitant de films que l’on a vus et que l’on a envie de redécouvrir, ou encore ceux que l’on n’a pas vus dont les quelques extraits attisent notre curiosité.

Une déclaration d’amour à la couleur et au cinéma. Les œuvres de ce recueil reflètent en partie la culture cinématographique de l’auteur, la plupart d’entre elles sont américaines. Il ne faut pas voir ces choix comme des exemples de réussite mais bien comme des œuvres ayant eu une approche originale ou marquante de la couleur. Il ne s’agit pas d’apprécier un thème, un message, mais de regarder les images et comment elles s’accordent avec le thème, qu’on l’apprécie ou pas.

Apprendre comment ces créations ont été importantes se révèle palpitant : nous avons découvert des films que nous croyons connaître sous un nouvel angle. Et c’est ce plaisir que nous vous souhaitons à la lecture.

Les images sont l’autre point fort de ce livre, sur une à trois pages, accompagnées des codes couleur RVB et de rectangles monochromes illustrant ces codes. Nous nous sommes pris au jeu de chercher dans l’image où se trouvaient ces couleurs. Bien sûr, c’est souvent évident mais parfois moins. Cette petite recherche ajoute une part ludique.

On peut se demander comment, si l’on souhaite revoir ces films, retrouver les couleurs initiales ; après tout, pour les plus anciens, le passage au numérique, le pressage en DVD, le modèle de notre poste de télévision ont forcément une influence. C’est peut-être là le questionnement qui reste sans réponse. Une porte ouverte que rien ne nous empêche de franchir : alors allons revoir ces longs-métrages sans a priori, et regardons la couleur, son utilisation, son effet sur nous.

Les couleurs du cinéma est une réussite, une approche par la couleur du septième art que l’on prend beaucoup de plaisir à lire et qui vous donne envie de revoir bien des films.