Les Daft Punk se séparent

News : Des deux robots casqués les plus célèbres du monde, il ne reste qu’un survivant : l’autre a explosé en plein désert. Après avoir marché l’un derrière l’autre dans un décor quasi lunaire, balayé par le vent, les deux machines se sont faits face. On ne peut pas certifier l’intensité des regards échangés et l’émotion subséquente, mais au terme de vingt-huit ans de bons et loyaux services, la scène a bel et bien des airs d’adieu. Quelques instants plus tard, l’un des deux humanoïdes est déprogrammé avant de se désintégrer, dispersant boulons, métal et bonnes idées potentielles pour de futurs albums qui n’auront pas lieu.

Après avoir porté haut le flambeau de la French Touch, Daft Punk a symboliquement posté une vidéo nécrologique intitulée "Epilogue", au titre évocateur que conclut une version chorale de "Touch", publié sur Random Access Memories, en 2013. Déjà des milliers de fans ont réagi à la nouvelle, la vidéo a été vue plus de 500.000 fois sur YouTube, une heure après sa publication, et les réseaux sociaux se désolent de la nouvelle.