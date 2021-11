Les Éternels - Chloé Zhao - critique

Résumé : Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité…

Critique Chloé Zhao est la réalisatrice américaine en vogue dont on attendait depuis plusieurs mois et avec impatience cette bravoure fantastique. En effet, la metteuse en scène passe volontiers d’un cinéma intimiste et profond avec Nomadland à un spectacle bruyant et excessif, piloté par les studios Marvel. Force est de constater que le scénario refuse la simplicité et la binarité, comme hélas souvent dans les films de super-héros. Au contraire, la narration entraîne le spectateur dans une fable complexe, où les sources de l’humanité s’enracinent dans un combat spatial qui oppose des Éternels à des animaux monstrueux et affamés. Très vite, le propos s’envole vers des considérations philosophiques et spirituelles, où l’on comprend que les héros combattent des créatures à leur propre détriment, dans la mesure où ils sont instrumentalisés par une puissance divine pour répandre le Mal. Il est vrai que la complexité apparente du récit est relativisée dans des combats impressionnants où les images de synthèse ont définitivement pris le pouvoir. Toutes les images sont des condensés de technique visuelle, d’autant plus quand le scénario nous entraîne dans les temps antiques ou préhistoriques. Mais curieusement, cette ingénieuse volonté de mêler récits cosmogoniques et aventure fantastique finit par s’essouffler.

Le véritable intérêt du film demeure dans la collection de personnages qui composent l’équipe des Éternels. Les femmes occupent la première place, qu’elles soient jeunes et sensibles, ou déjà vieillissantes et botoxées. A côté d’elles, les hommes s’autorisent toutes les différences, s’incarnant dans des couples homosexuels ou des figures plus ambivalentes. Même le handicap trouve ici sa place chez ces héros modernes qui rendent brillamment compte de nos sociétés où l’inclusion et le multiculturalisme deviennent la norme. Les Éternels écrit la vision d’un cinéma contemporain qui a digéré l’individualisme et le mondialisme dans ses références narratives. C’est un film conçu pour une jeunesse qui a grandi dans des univers cosmopolites, où chacun revendique le droit à la différence. Même l’enfance est sujette à polémique, s’incarnant dans un personnage intéressant, condamné à demeurer toute son existence dans la peau d’une gamine.

Mais l’ennui finit par surgir assez vite. Les presque trois heures s’éternisent sur l’écran dans une surenchère de couleurs, d’effets visuels et de sons. Évidemment, on ne peut pas rester indifférent à cette nouvelle façon d’incarner le cinéma d’action à travers cette touche féminine et biculturelle. Toutefois, les évanescences spirituelles finissent par lasser le spectateur qui succombe sans résistance au sarcasme et à la moquerie devant les facilités de la mise en scène. Le regard éclectique de Chloé Zhao dans un genre inattendu ne convainc pas toujours. On éprouve même un certain écœurement devant les moyens financiers et techniques pour un film qui certes, tente de concilier le récit des origines au risque écologique, mais surtout s’épuise dans des ficelles scénaristiques souvent maladroites.