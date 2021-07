Les Sentiers de l’oubli - Nicol Ruiz Benavides - critique

Résumé : Après le décès de son mari, Claudina se retrouve dans une routine solitaire. Elle décide de quitter la campagne pour rejoindre son petit-fils Cristóban et sa fille Alejandra, avec qui la communication est compliquée. C’est ici qu’elle fait la connaissance d’Elsa, une femme indépendante et mariée qui chante dans un bar caché appelé « Porvenir » (L’avenir). Une rencontre qui va lui permettre de s’émanciper d’une vie religieuse et conservatrice.

Critique : Cela commence sur un visage, étranglé de sanglots, nimbé d’une lueur rouge. Claudina a perdu son mari. Elle se retrouve dans la solitude de sa maison immense, avec le fauteuil dévolu à son conjoint désespérément vide. Le temps prend une autre tournure, l’ennui s’est emparé de son existence jusqu’alors pieuse et conservatrice. Les Sentiers de l’oubli est l’histoire d’une reconstruction, d’un redémarrage dans une vie marquée par la routine. Il faut des événements majeurs tel un décès, ou moins importants comme une voiture qui ne démarre plus, pour prendre conscience que le tournant doit se prendre, sauf si l’on veut succomber aux tourments du vieillissement, à la perte d’autonomie et de mémoire. Il faut savoir vider les placards de son défunt mari, ravaler ses larmes, renoncer à l’alliance sur le doigt et tourner la page à ce qui a fait la matière de toute sa vie. Il faut s’abandonner aux confidences pour se rendre compte qu’il y a mille et une façons d’envisager son rapport à l’existence.

Les Sentiers de l’oubli est un joli film chilien, plein de tendresse et de grâce. Le long-métrage demeure humble, pudique. Il parle de ce mouvement tragique que la vie nous fait prendre à l’issue d’un décès, et surtout de la possibilité qui est donnée à chacun de résilier. La comédienne Rosa Ramírez Ríos incarne cette femme défaite et esseulée qui gravit les marches de la renaissance, avec un tact et une douceur inouïe. Elle n’en rajoute jamais dans l’exaltation des sentiments et chaque geste du quotidien est chargé de tendresse. En réalité, la réussite de ce film si simple est liée à la manière dont les deux comédiennes principales donnent chair à leur récit d’amitié amoureuse. C’est une chanson clamée depuis sa maison qui provoque l’intérêt de Claudina pour ce drôle de numéro, Elsa, une femme libre et déterminée. Toutes les deux vont alors nouer un lien magnifique que chacun aimerait expérimenter un jour dans sa propre existence.

A soixante-dix ans, Claudina redécouvre son corps, le désir sexuel, l’envie de se libérer des carcans culturels et sociaux dans lesquels elle n’est jamais vraiment sortie. Une très belle image, où on la voit déambuler le long d’une voie de chemin de fer, symbolise la possibilité qui est offerte à tous de redonner un sens à sa vie, même à l’aube de la vieillesse. Les Sentiers de l’oubli est un film rempli d’espoir. La protagoniste apprend à conduire avec son amie Elsa, comme si on lui donnait de nouveau la chance d’échapper au déterminisme que la condition des femmes lui impose au Chili. Elle prend le risque d’accepter le baiser d’une autre femme. Voilà donc un film sans ambition, offert simplement aux spectateurs qui auraient besoin de l’expérience d’autrui pour se convaincre que la véritable liberté est bien celle dont chacun se dote et non celle qu’on attendrait du destin. A cela s’ajoute la beauté exquise avec laquelle la réalisatrice décrit la relation de ces deux septuagénaires, sans jamais céder au voyeurisme ou aux excès, avec comme axe d’intérêt central que l’amour, quel que soit l’âge, transcende toutes les formes de discrimination et d’exclusion.