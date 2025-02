Les symboles dans la peinture – Robert Bared - critique

Résumé : « Les symboles dans la peinture » analyse entre autres les représentations des objets, des animaux, des couleurs, des nombres et leur sens figuré, spirituel ou encore mythologique en s’appuyant sur différentes toiles occidentales.

Critique : Robert Bared classe ses analyses en différents chapitres : d’abord, il y a un bloc temps, espace et matière, puis viennent les nombres, suivis des couleurs, de l’être humain, de la faune et la flore. Le propos se termine par les outils et les objets. L’auteur consacre une double page à chaque symbole, avec d’un côté le texte et de l’autre une peinture pleine page.

Robert Bared regarde chaque objet, être vivant ou concept pour nous détailler ses nombreux sens. Souvent, deux interprétations sont possibles, l’une positive et l’autre négative. Le contexte de la toile permet de saisir de quel sens il s’agit. De même, on trouve une approche sacrée et profane. L’explication sacrée repose sur le catholicisme, mais aussi sur les religions antiques gréco-romaines. Le sens profane explore par exemple les valeurs morales, vertus ou faiblesses.

De nombreux noms de peintres sont cités, même si malheureusement, deux toiles au maximum illustrent chaque article. Pour chaque symbole, c’est bien peu. En même temps, comme ces peintures cumulent de nombreux éléments, il faut les observer non pas uniquement en fonction de la page où elles se trouvent, mais par rapport à l’ensemble du livre, car les articles sont en relation.



Les toiles utilisées dans ce recueil parcourent plusieurs siècles. Du Moyen-Age au vingtième siècle en passant par le Premier Empire, nous découvrons que la symbolique n’est pas utilisée seulement à la Renaissance, mais aussi avant et bien après.

Les reproductions magnifiques nous plongent dans cette recherche de sens et nous permettent de mieux comprendre la portée cachée de ces créations. On regrette presque que plusieurs toiles ne soient que des détails de l’œuvre complète.

Outre l’aspect didactique, on voyage dans la poésie et la beauté des peintures anciennes et modernes, même si les œuvres récentes sont beaucoup moins présentes.

Les symboles dans la peinture nous dévoile les secrets que recèle la peinture occidentale au travers de l’interprétation symbolique des éléments utilisés dans ces toiles.