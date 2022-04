Résumé : L’idée de génie qu’eut madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà de ses espérances. L’entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France n’était pas loin... La "mafia française" non plus qui, repérant le futur champion cycliste, l’enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, devenues ses complices, devra braver tous les dangers dans une course poursuite ébouriffante.

Critique : En 2003, l’animation française a prouvé son atypisme avec le succès inattendu des Triplettes de Belleville, film presque muet qui enregistrait 500 000 entrées sur l’Hexagone. Sept mois après sa sortie en salles, France Télévisions a édité le DVD (simple ou collector) du film de Sylvain Chomet. Autrement dit, une séance de rattrapage pour ceux qui avait manqué ce pur joyau, rempli d’humour, de poésie et d’humanité.

Impossible de rester silencieux comme Madame Souza ou Champion après avoir vu se trémousser Les triplettes. En un peu plus d’une heure, Chomet fait vivre grâce son coup de crayon unique un univers décapant, mélancolique, inventif, noir, nostalgique... Bref, un bordel graphique décalé qui cache une architecture solide bourrée de trouvailles visuelles (l’imaginaire de Belleville), de clins d’œil (les visages familiers), d’humour tout en finesse et d’autodérision (l’entraînement de Champion, la voracité de Bruno, les grenouilles des Triplettes).

On en vient même à se demander comment un producteur a pu miser un kopeck sur un projet aussi éloigné des sentiers battus. Loin de la putasserie habituelle, Les triplettes de Belleville est un film exigeant, pas forcément du goût des plus petits.

Il est vrai que le film renvoie à une forme de noirceur (les couleurs ternes voire déprimantes). Et même s’il est question de kidnapping, de mafia française, d’exécution et de paris illicites, on ne retient de ces Triplettes que l’humour et la légèreté. Donc chapeau bas à Didier Brunner et ses Armateurs, la société de production qui s’est lancée dans cette aventure.

Tous les suppléments doivent être visionnés, sans exception. Ils recèlent tous en effet une information intéressante. Exemple : les seins de Joséphine Baker, dans la séquence d’ouverture vaut au Triplettes une interdiction aux moins de douze ans en Angleterre et treize aux Etats-Unis. A voir le clip de M, son avis sur le film, l’avis d’Antoine de Caunes, le making of de 38 minutes, les trois séquences commentées, etc. Un très beau collector, dont les bonus légitiment amplement l’achat.