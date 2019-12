Les XIX siècle de Roland Barthes, ouvrage coordonné par José-Luis Diaz, Mathilde Labbé

0 personne

Résumé : Cet ouvrage propose un panorama aussi complet que possible du rapport de Barthes au XIXe siècle : à sa littérature principalement, à sa musique aussi, à sa philosophie (Nietzsche) parfois à son histoire et à ses historiens. Si, dans le titre, le pluriel s’est imposé, c’est parce que ces rapports furent multiples. Tout au long de sa carrière de critique, Roland Barthes a pu changer d’interprétation globale sur le XIXe siècle. Siècle amical pour lui lors de l’adolescence, plutôt mal vu au temps de la « nouvelle critique » structuraliste, il rentre en grâce à partir de "S/Z" et des "Fragments du discours amoureux", et plus encore dans les derniers séminaires sous les auspices du romantisme allemand.

Notre avis : S’il ne fait aucun doute que Roland Barthes est l’un des intellectuels français - critique littéraire, philosophe, sémiologue - les plus connus et reconnus en France comme à l’international, si beaucoup connaissent ses ouvrages, qu’il s’agisse de Mythologies, Roland Barthes par Roland Barthes ou encore Fragments d’un discours amoureux, il est toujours intéressant d’explorer à nouveau la genèse de l’auteur.

S’il est question de "genèse de l’auteur", c’est que l’ensemble des interventions des différents universitaires tendent à montrer les liens entre le critique et les écrivains du XIXème siècle. Ainsi, l’ouvrage est parsemé d’artistes illustres tels que Baudelaire, Flaubert ou encore Michelet, évoquant la relation intime que l’auteur du Degré zéro de l’écriture entretenait avec eux.

L’ouvrage se compose d’une succession d’analyses, dans lesquelles chacun(e), plus que de Roland Barthes, parle de son Roland Barthes. En effet, les textes deviennent presque le prétexte, pour ces exégètes, à l’évocation de leur rencontre livresque avec le critique et du rapport privilégié qu’ils peuvent entretenir avec lui en tant qu’intellectuel. Si on lit l’ouvrage à cette aune, il en devient presque touchant, tant on sent l’attachement que ces universitaires manifestent vis-à-vis du sémiologue. En revanche, pour ceux qui n’aimeraient pas l’auteur, ces commentaires s’avèrent assez redondants dans leur forme et malheureusement dans leur propos, d’autant qu’ils s’adressent uniquement à un public averti, probablement universitaire. Ces études peuvent parfois être assez difficiles à appréhender pour qui n’a pas une connaissance précise de Barthes. Néanmoins, cette contribution collective peut servir de bonne base à des travaux d’étudiants en littérature et se présente comme une introduction idoine à la pensée du structuraliste.

José-Luis Diaz et Mathilde Labbé (dir.), Les XIXes siècles de Roland Barthes, Bruxelles, Impressions nouvelles, coll. « Réflexions faites », 2019.

