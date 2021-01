Libres ! - Ovidie, Josselin Ronse & Sophie-Marie Larrouy - critique

Résumé : Ce documentaire en animation, écrit par Ovidie, auteure avec Diglee du livre « Libres ! – Manifeste pour s’affranchir des diktats sexuels », et Sophie-Marie Larrouy, comédienne et journaliste, auteure du podcast sur l’amour et la sexualité « L’Emifion », tord en dix épisodes de 3 min 30 s les clichés qui se rattachent à la sexualité féminine et fondent « le marché de la bonne meuf » !

Critique : C’est avec justesse, humour et légèreté que Libres ! entreprend de déconstruire les normes qui s’imposent aux femmes en matière de sexualité. Elle met en scène un véritable travail documentaire, commenté par Ovidie et incarné par des personnages, qui lui insufflent gaieté et mordant. Les comédiens et humoristes Shirley Souagnon, Océan, Panayotis Pascot et Lison Daniel du compte Instagram Les Caractères ou encore les journalistes Emilie Mazoyer et Xavier Delaporte, qui ont prêté leur voix et leur talent, nous enchantent à travers des dialogues drôles et incisifs qui font mouche !

Par leurs traits légers et dynamiques, les dessins de l’animation, inspirés des illustrations de Diglee, libèrent les corps féminins de leurs stéréotypes et de leurs tabous habituels : chairs, poils, menstruations ou vulves se dévoilent allègrement à notre regard. La seule règle qui s’impose semble désormais être celle de la diversité.

Pourquoi le corps des femmes est-il soumis à tant de contraintes ? Comment les femmes se sont-elles approprié les fantasmes masculins ? Les épisodes de Libres ! explorent les rapports entre les hommes et les femmes et remettent en question l’idée qu’il y aurait une « bonne » sexualité féminine. En cela, ils se présentent comme une invitation à l’attention des jeunes filles et des femmes à s’émanciper de ces conventions, en prenant davantage le contrôle sur ce qu’elles veulent.

La fraîcheur des personnages qui donnent vie aux problématiques abordées, sert avec précision et élégance un propos engagé. Tous les membres de ce projet ont réussi à faire d’un sujet ô combien sérieux, quelque chose de drôle, d’agréable à regarder, et surtout de très addictif ! La web-série, rythmée par la voix de la documentariste qui guide le spectateur, est certes brève, mais extrêmement bien construite et efficace.

Le sujet est vaste, et il y aurait, sans doute, matière à développer… mais peut-être aurons-nous, un jour, la chance de découvrir une suite ?