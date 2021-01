Loba Loca . Intégrale - RUN, Guillaume Singelin - chronique BD

Résumé : Guada, jeune fille de 17 ans vit seule avec sa mère. Après s’être violemment battue suite à des mois de harcèlement, elle évite de justesse la peine d’emprisonnement. Elle découvre alors que son père n’est autre que El Diablo, le célèbre Luchador disparu. Souhaitant marcher sur ses pas, elle décide de devenir à son tour une star du catch. Mais, grâce aux amis rencontrés sur sa route, elle se rendra compte que c’est aussi en suivant sa propre voie, qu’elle saura être digne de l’héritage de son père.

De nouveau plongés dans la chaleur de Dark Meat City, nous sommes happés par la violence, les gangs et la culture populaire latino qui nous passionnent tant.

Cette fois-ci, on y suit l’histoire de Guada, une jeune fille paumée, victime d’un harcèlement sordide dans son lycée. Submergée par sa colère, elle finit par tabasser son bourreau alors qu’elle est filmée par ses camarades. Assignée à résidence jusqu’à l’audience devant le juge des mineurs, elle découvre que son père n’est autre que le célèbre et défunt luchador El Diablo, héros de la bande dessinée Puta Madre . Retrouvant l’ancien meilleur ami de son paternel, El magnificient Tigre, elle le convainc de l’entraîner afin de suivre les traces d’El Diablo et de devenir une star du catch.

RUN, Guillaume Singelin / Ankama

Loba Loca est un magnifique voyage initiatique durant lequel on voit Guada se transformer en une femme forte et badass. Présentée dans les premières pages comme une adolescente faisant tout pour ressembler aux autres, elle s’émancipe peu à peu pour faire finalement ses propres choix. Car si l’histoire commence à la manière d’un Rocky, où la jeune débutante entraînée par son vieux coach, combat les stars une à une, Loba Loca parvient à faire évoluer l’intrigue vers des sujets plus profonds. En effet, de nombreux thèmes sont abordés avec beaucoup de justesse, que ce soit le harcèlement, la maladie ou la notion d’héritage familial. L’humour est également très présent et l’opposition des deux générations, celle de Guada et celle de Tigre, en est une cause. On s’attache d’ailleurs énormément à ce duo atypique qui va évoluer de plus en plus en osmose au fil du récit. Comme tout spin-off, il sera plus facile de comprendre le fond de l’histoire si on a eu la chance de lire Puta Madre et les connaisseurs de Mutafukaz apprécieront le petit clin d’œil des auteurs.

RUN, Guillaume Singelin / Ankama

L’édition publiée à la fin de l’année 2020 regroupe les six albums sortis depuis octobre 2019. Au scénario, on retrouve RUN, l’incroyable directeur de collection du label 619. Dessinateur et scénariste, il est à l’origine de tous les best-sellers du label. Sachant jouer aussi bien sur les scènes d’actions propres à l’univers de Dark Meat City que sur la profondeur de ses personnages, il a su faire de Guada une héroïne d’une nouvelle génération.

Au dessin, c’est Guillaume Singelin qui nous fait voyager. Il est notamment l’auteur de P.T.S.D, la sublime bande dessinée portant sur le syndrome du stress post-traumatique des vétérans de guerres et de plusieurs numéros de Doggy Bag. Son style très coloré, parfois presque surchargé transmet parfaitement l’ambiance moite de la ville où se situe l’intrigue. Les personnages sont véritablement charismatiques et il parvient à nous faire accepter, sans même que l’on se pose la question, que le personnage secondaire soit finalement ... Un tigre.

RUN, Guillaume Singelin / Ankama