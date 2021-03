Logan - la critique du film

Résumé : Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui.

Critique : Le duo Mangold/Jackman avait déjà œuvré sur le moyen Wolverine : le combat de l’immortel. Pour sa “suite”, on aurait pu imaginer une continuité esthétique et une tonalité bon enfant : pas ou peu de sang, une violence bonbon qui ne laisse transpirer que le marketing calibré pour ados. Non seulement Logan est aux antipodes de ce que furent les deux premiers Wolverine mais en outre il rompt totalement avec la saga X-Men en la remettant à la place “irréelle” qui est la sienne. Dans ce nouvel opus, les exploits passés des mutants sont racontés dans des vieux comics que les enfants lisent. La démarcation d’avec le reste de la franchise est claire.

(C) Twentieth Century Fox

Désormais, on a un Wolverine sauvage, placé dans le futur proche (aux manifestations discrètes), tout en restant très terre-à-terre dans la manière de filmer les combats. On a presque que du corps à corps brutal avec accès de rage animale. Exit les combats planétaires avec opposition de forces inouïes pour sauver la planète ou les mutants. Logan bluffe par sa violence primaire et on en ressort en se disant qu’on a vu une sacrée boucherie plus proche de John Rambo que de n’importe quel X-Men ou même n’importe quel film de super-héros. Seul Deadpool n’hésitait pas à être aussi cru mais son ironie permanente désacralisait l’action et l’impact des membres tranchés. Pas étonnant, Fox est à l’origine des deux projets et opère un virage adulte à l’univers des super-héros Marvel sur grand écran.

(C) Twentieth Century Fox

Virage tellement franc qu’on pourrait presque se dire que Logan n’est pas un film de super-héros mais ce serait une erreur. Il est tout simplement ce qu’il y a de meilleur dans le genre et s’affranchit de tous les codes ou presque pour opérer sa mutation vers une nouvelle ère. En lieu et place des ressorts classiques, Logan se construit comme un véritable thriller d’action aux relents SF. Le fait que les événements passés soient évoqués apporte l’épaisseur nécessaire aux personnages pour créer de l’empathie et des êtres complexes, rongés par leur propre histoire. On devine le vécu mais rien n’est réellement expliqué. Tout est suggéré et les explications lourdingues propres au genre pour justifier d’un quelconque manichéisme sont absentes. Bref, Logan échappe à tous les pièges. On assiste plus à la dernière chevauchée fatiguée d’un vieux héros (Wolverine) et de son vieil ex-mentor (Xavier) accompagnée d’une fille mutique, tout aussi sauvage que Logan. A bien des égards, ce road-trip sanglant est un hommage à l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la SF : Terminator 2 - James Mangold avait d’ailleurs tourné avec le T-1000 Robert Patrick dans l’excellent Copland. Les deux récits abordent les mêmes thématiques : le post-apocalyptique, la course en avant vers une utopie, le double robotique plus perfectionné et indestructible, la préservation d’un monde. Les rythmes et structures des deux parcours sont très similaires : trois personnages (un enfant, deux “adultes”) dans une voiture pour affronter le destin, les arrêts dans les petites bourgades typiques, la halte dans une station-service, les lunettes de soleil de la jeune Laura, certaines compositions de plan rappellent même directement les plans de T2. De même Laura est fascinée par un mannequin sur un présentoir de magasin comme Robert Patrick pendant le combat dans le centre commercial… L’hommage est total mais l’ADN de Logan se construit également avec le western classique. Les personnages regardent à la télé le western Shane de George Stevens, qui semble imprégner tout le film - le dialogue final en est directement tiré. Certaines séquences, notamment lorsque la famille “standard” américaine recueille les héros pour une nuit, rappellent directement le western avec ce conflit entre riches propriétaires et agriculteurs (dont Eriq LaSalle, Dr Benton d’Urgences !) qui cherchent à s’en sortir et doivent passer par les armes.

(C) Twentieth Century Fox

Logan emprunte donc des sentiers qu’il est seul à fréquenter. Parvenant à faire vivre sa petite troupe de personnages, à toucher un réalisme émotionnel comme aucun Marvel n’a pu/su le faire avant lui. Le film de Mangold, augure le meilleur pour la franchise à venir, Imprégné par une ambiance de western déclinant à la manière d’Impitoyable, Mangold semble avoir - tout comme Clint - décidé d’enterrer un genre pour faire place à sa suite. La noirceur hallucinante de Logan préfigure donc une extinction annoncée. Place à la relève.