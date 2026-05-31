Mais où est donc passé Mini-Boulon ? – Henriette Soleil, Youri Roseau – la chronique BD

Gare aux poux, dit-on souvent… mais la lecture de cet album jeunesse pourrait bien vous les faire adorer. Ils sont si attachants... n’est-ce pas ?!

Résumé : Au départ, nous sommes sur la tête de Louison, où vit une famille de poux : le père, la mère et leurs 253 enfants. Ce soir-là, les parents invitent toute la petite troupe à grimper sur la visière de la casquette de Louison pour admirer un coucher de soleil… Mais un coup de vent arrache soudain le couvre-chef de la jeune fille ; il tourbillonne, chute et finit par se poser sur l’eau. En un instant, les poux deviennent des naufragés malgré eux. Tous parviennent à rejoindre une île déserte en restant soudés, sauf Mini-Boulon, emporté par une vague plus puissante que les autres. Isolé au milieu de l’océan, il croise alors un bernard-l’hermite qui se présente comme un maître de la discipline du corps et de l’esprit. Avec ce nouveau compagnon, Mini-Boulon finit lui aussi par atteindre la même île que sa famille, mais de l’autre côté, dans l’antre d’Omar le bernard-l’hermite. Préparez-vous à découvrir une bande dessinée réjouissante, pleine d’humour et de solidarité, qui sait aussi nous faire réfléchir à des enjeux contemporains très sérieux.

Critique : Cette bande dessinée est aussi hilarante qu’éducative. Premier opus d’Henriette Soleil et de Youri Roseau, ils réussissent ensemble à nous faire vibrer d’angoisse et de joie avec une famille de poux. Qui l’eût cru !

Mais où est donc passé Mini-Boulon ? p.5 Tous droits de reproduction réservés ©Biscoto éditions, 2026, Henriette Soleil

L’histoire est simple : une famille perd l’un des siens et fait tout pour retrouver celui qui manque à l’appel. De l’autre côté, le pauvre Mini-Boulon, esseulé, rencontre un bernard-l’hermite qui l’endoctrine en se présentant comme son maître ès spiritualité, censé l’aider à devenir plus fort et plus intelligent. Sous couvert d’un accompagnement destiné à renforcer les capacités intellectuelles et physiques du petit pou, le bernard-l’hermite profite en réalité de sa crédulité et lui fait réaliser des tâches ingrates, ménage, récurage, etc. Mini-Boulon n’est pas dupe et s’interroge, mais le bernard-l’hermite, filou et habile, orateur parvient grâce à ses discours et à une démagogie d’escroc à semer le doute et à obtenir l’obéissance du petit pou. Pendant ce temps, à l’autre bout de l’île, sa famille met tout en œuvre pour le retrouver. Contrairement au petit dernier, elle croise la route de papillons bienveillants qui vont l’aider dans sa quête.

Cette histoire permet aux lecteurs d’aborder la question de l’emprise. L’aventure de mini boulon et de sa famille propose deux manières d’envisager les relations : celles fondées sur la bienveillance et la confiance, et celles, au contraire, construites sur la manipulation et le mensonge.

Mais où est donc passé Mini-Boulon ? p.13 Tous droits de reproduction réservés ©Biscoto éditions, 2026, Henriette Soleil

Mais où est donc passé Mini-Boulon ? p.14 Tous droits de reproduction réservés ©Biscoto éditions, 2026, Henriette Soleil

L’album est portée par un très beau travail sur les couleurs, mêlant contrastes doux et pimpants, et par des aplats de noir qui semblent crayonnés au feutre. Certaines pages sont d’une grande simplicité et d’une belle densité, comme le clair de lune sur l’océan de la page 9 (cf. ci-dessous). La narration graphique s’appuie sur un découpage en cases rectangulaires de formes variées, offrant une lecture fluide et une progression efficace. On se laisse porter sans effort par le récit, qui avance au rythme des rencontres.

Les auteurs font preuve d’une belle imagination pour nous plonger dans la vie, les goûts culinaires et musicaux de cette famille de poux. La narration repose aussi sur des jeux de mots amusants, des gags visuels truculents et des cases au graphisme astucieux.

Mais où est donc passé Mini-Boulon ? p.9 Tous droits de reproduction réservés ©Biscoto éditions, 2026, Henriette Soleil

Mais où est donc Mini-Boulon ? est une jolie bande dessinée, colorée et drôle. Rien que pour cela, nous vous encourageons vivement à la découvrir ! En abordant la question de l’emprise, les dérives du coaching et la prolifération des mentors en tout genre sur les réseaux sociaux, elle peut aussi devenir un support de discussion parents-enfants et offrir aux jeunes lecteurs quelques clés pour déjouer les techniques des gourous qui ne disent pas leur nom.

Un grand bravo aux auteurs, et un bel album de plus dans le catalogue de Biscoto Éditions !