Moi, Mikko et Anikki – Tiitu Takalo – chronique BD

Résumé : La dessinatrice Tiitu Takalo décide d’emménager avec son compagnon Mikko dans l’un des rares îlots préservés d’Annikki, le quartier historique fortement marqué par l’industrialisation de Tampere, deuxième ville de Finlande. Ces îlots sont au cœur du combat mené par communauté d’habitants désireux de préserver ce quartier historique face à la spéculation immobilière. Tiitu et Mikko s’installent dans un îlot géré de façon communautaire qui nécessite d’importants travaux. Le récit alterne dès lors entre l’aventure humaine liée à ce chantier de rénovation et l’histoire de ce quartier depuis sa fondation à la fin du XVIIIe siècle.

Publiée en Finlande en 2014, Moi, Mikko et Annikki est à la fois une autobiographie de la dessinatrice et une fresque historique qui revient sur l’histoire singulière de la ville de Tampere, et tout particulièrement de son quartier ouvrier d’Annikki. Cette alternance entre le passé industriel de la ville et la nécessité présente de préserver son histoire fonctionne parfaitement grâce à des codes graphiques distincts. Totalement inconnue en France, Tiitu Takalo fait preuve d’une grande originalité dans son dessin, loin des conventions franco-belges. Adepte de couleurs vives, l’autrice brosse son autobiographie avec de très belles aquarelles. Réalisés au crayon et au pinceau sur des feuilles de couleur, les passages sur l’histoire de la ville sont aussi dynamiques qu’instructifs : il faut dire que ce n’est pas tous les jours que l’on peut lire en langue française des histoires sur la Finlande…

Tiitu Takalo – Rue de l'échiquier L’autrice narre l’histoire mouvementée de Tampere

Le combat pour la préservation du patrimoine de Tampere soulève de manière générale la question du patrimoine architectural des villes, et en particulier des villes industrielles, et de la capacité des habitants à s’approprier collectivement cette histoire. Tiitu Takalo interroge la possibilité d’entretenir l’existant plutôt que de reconstruire ex nihilo de nouveaux bâtiments sans âmes, quitte à étendre sans fin la ville… Au-delà d’être le récit touchant d’une aventure humaine, Moi, Mikko et Annikki questionne avec justesse notre rapport à la ville et aux objets qui nous entourent. Une très belle découverte.