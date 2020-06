Mon Ninja et moi - Anders Matthesen Thorbjørn Christoffersen - critique

Résumé : Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la maison comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage et d’humour transformera pour toujours ces deux improbables compagnons.

Critique : Une grand-mère qui fume comme un pompier, une famille recomposée, des enfants thaïlandais qui fabriquent des jouets à la chaîne et se font battre à mort, des petits Européens qui boivent de l’essence … et une poupée Ninja spécialiste de la vanne, pas toujours des plus mesurées. Bref, ce film d’animation pas vraiment comme les autres, propulse les spectateurs dans un univers trash et sans concession. On pense immédiatement aux séries télévisées Les Simpsons ou South Park, qui ne font pas dans le détail, sauf qu’ils s’adressent à un public adolescent ou adulte. Ici, clairement, le projet s’adresse à des pré-adolescents qui, à tous les coups, s’identifieront à ce jeune collégien et ses amis. On est bien loin de la mièvrerie habituelle propre à ce type de films pour enfants. Il y a au contraire un esprit décalé et subversif, qui est conçu pour faire réfléchir les jeunes spectateurs. Les cinéastes tordent le cou avec malice aux films de supers-héros, transformant ce duo inédit de poupée Ninja et de jeune garçon en des sauveurs ordinaires.

Copyright Alba Films

Deux aventures s’opposent. Celle d’Alex qui flippe pour n’importe quoi et celle de cette poupée parlante, venue de Thaïlande, pour se venger d’un homme d’affaires peu scrupuleux qui exploite des enfants à des fins commerciales. On est loin du dessin animé traditionnel, réservé à un jeune public. Les réalisateurs danois ne lésinent pas sur l’humour noir, avec une série de personnages aussi drôles qu’attachants. Finalement, cette poupée Ninja n’est qu’une opportunité pour donner à voir au jeune public un univers d’adultes et d’enfants cruel, peu enviable. Mon Ninja et moi repose sur une critique ouverte contre le capitalisme et la vulgarité du monde. Dans cette aventure, le public est invité à rire jeune, à prendre du plaisir, mais surtout à penser autrement un état du monde qui esclavagise la jeunesse, à faire appel au meilleur de leurs valeurs.

Copyright Alba Films

En quelque sorte, Mon Ninja et moi est une sorte de psychanalyse sur grand écran destinées aux enfants, où l’enjeu essentiel pour chacun demeure de reprendre confiance en soi afin de s’affirmer, sans pour autant écraser l’autre. Souvent drôle, le film n’a pas à démériter en ce qui concerne ses qualités formelles et esthétiques. Le doublage en français est tout à fait pertinent, notamment lorsqu’il s’agit des interludes chantés en rap. Le scénario, en revanche, ne brille pas par une grande originalité, mais il y a fort à parier qu’après plusieurs semaines de confinement, les têtes blondes trouveront un vrai plaisir dans cette école fantasque, où ils se réconcilieront en secret avec leurs pires tortionnaires.