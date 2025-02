Mon papy Titanic T.3 – Falzar, Marco Paulo - la chronique BD

Falzar écrit les histoires de ce troisième tome et Marco Paulo en réalise dessins et couleurs. Cela reste un bonheur de retrouver ces deux protagonistes, Rose et son papy, pour une nouvelle série d’aventures.

Résumé : Ce troisième volume débute avec Papy qui doit faire une présentation dans la classe de sa petite-fille Rose. Pour cela, il emballe sa grande maquette du Titanic. Mais le trajet qui devait être une formalité ne va pas du tout se passer comme prévu...

Critique : Nous suivons ces deux personnages dans leur quotidien. Et ce sont beaucoup d’imprévus qui viennent chambouler leur vie : inondations, travaux et autres problèmes en tout genre. Mais Rose et son grand-père parviennent toujours à trouver des solutions, parfois inattendues. Papy ne se contente pas de surveiller Rose et de la prendre en charge avant et après les cours, il lui donne aussi des leçons de vie importante, sur la tolérance, par exemple. On profite avec eux de ces saisons qui passent, de ces moments drôles et tendres qui renforcent leurs liens. On se rappelle aussi que si ils vivent ensemble, c’est parce que les parents de Rose n’arrêtent pas de se disputer et que Rose a préféré migrer chez son papy, veuf au tempérament solitaire et calme qui doit un peu revoir ses habitudes pour accueillir une petite fille dynamique. Mais le conflit des parents ne peut pas durer éternellement. On s’étonne même que ces derniers vivent ce repli chez le grand-père sans manifester trop de regrets. Cette série pourrait se prolonger en une salve d’albums mais le récit gagnerait bien plus à avancer, même par petites touches, au fil du temps, vers une résolution.

La BD alterne gags en une page et histoires plus longue, permettant de s’immerger encore plus avec les personnages. On est content de pouvoir passer un vrai moment avec Rose et son papy. Et on profite mieux des récits courtes en une planche. Un bel équilibre se met en place dans ce nouvel opus.

C’est aussi un plaisir de retrouver cet encrage fin tout en rondeur. Les dessins dynamiques, les décors réussis, les couleurs qui posent les touches des saisons, tout fonctionne bien dans cette BD qu’on prend du plaisir à lire. On retrouve ces deux protagonistes avec toute la richesse de leur relation. On regrette un peu l’absence, ou plutôt la trop petite présence des parents de Rose.

Mon papy Titanic T.3 est une nouvelle occasion de passer de beaux moments avec Rose et son grand-père. Pourquoi s’en priver ?