More - Barbet Schroeder- Critique

Résumé : Stephen (Klaus Grünberg), jeune étudiant allemand, qui vient de finir ses études, a décidé de parcourir le monde. A Paris, il rencontre Charlie (Michel Chanderli), joueur de poker qui va l’entrainer dans de petits larcins. Un jour, dans une soirée, il croise Estelle (Mimsy Farmer), une américaine dont il tombe amoureux.

Critique : Le producteur, créateur des Films du losange, Barbet Schroeder réalise avec More, son premier long métrage de fiction. Le scénario a été coécrit avec Paul Gégauff, collaborateur régulier de Claude Chabrol.

Le récit suit le parcours d’un jeune Allemand décontracté, peu scrupuleux, qui, sans partager leurs convictions, se sent tout à fait à son aise au milieu des hippies. C’est à Ibiza, refuge du mouvement à l’époque, qu’Estelle va l’entraîner et lui faire découvrir la drogue.

C’est à Ibiza aussi que l’on retrouvera un ancien nazi reconverti en trafiquant de drogues, sous couvert d’activités respectables.

More n’est ni un film pro-hippie, ni une dénonciation des ravages des substances illicites, même si son propos s’inscrit clairement dans son temps. Le jeune couple, qui va essayer de vivre au plus près de la nature, n’est pas très clair, pas tout à fait "peace and love". Lui n’hésite pas à voler pour vivre, et elle entretient une relation ambigu avec un ex nazi qui à l’âge d’être son père. Leur isolement à la pointe du Moulin de San Antoni (Ibiza) les ramènera à une sorte de pureté illusoire où, à part la mer, tout est blanc sous soleil : les habitations, le moulin sur lequel ils joueront les Don Quichotte, les vêtements... et la poudre fatale.

La volonté de coller à l’air du temps est amplifiée par le choix de la bande-son composée par le groupe Pink Floyd.

Pourtant, les qualités du scénario et de la mise en scène ont permis de ne pas proposer ce qui n’aurait pu être qu’une œuvre à la mode. Si la réalisation est volontairement datée, More décrit le destin tragique d’un jeune insouciant finalement bien naïf, ce qui constitue un sujet très universel et intemporel.

Le long métrage est aussi le premier film européen de l’actrice américaine Mimsy Farmer, qui poursuivra sur le continent sa carrière jusqu’à la fin des années 80, où elle cessera de tourner.