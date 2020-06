Mortelle randonnée - Claude Miller - critique

Résumé : Un détective privé surnommé "l’Oeil" suit à la trace une jeune meurtrière, en qui il croit reconnaître sa fille dont il n’a qu’une photo.

Critique : "Je mourrai dans mon lit de chagrin, comme tous les pères". Ces mots de Michel Audiard sont oralisés par Louis Beauvoir dit "l’Œil", avant qu’un monologue murmuré devant une photo de classe ne vienne justifier cette sombre prémonition. Sur le cliché, sa fille partie avec sa mère, qu’il n’a jamais revue et qui est morte. Echo d’une autre disparition réelle, définitive (l’enfant de Michel Serrault), la confession réfère aussi à la perte de François Audiard, le fils du dialoguiste, décédé dans un accident de voiture, en 1975.

A quoi bon accepter une nouvelle mission quand on est un détective désabusé qui soliloque sur l’absence ? Bientôt, la route de l’enquêteur croise celle d’une jeune femme qu’il épie, prend en photo, tandis qu’elle se débarrasse d’un cadavre dans la rivière. La "mortelle randonnée" commence, sur les traces d’une héroïne mystérieuse, volontiers transformiste, attachée à détrousser des hommes opulents, à tuer des rivales ou à cambrioler des banques. Dans l’imaginaire du détective, elle se confond avec l’enfant disparue.

Hanté par la disparition, ce film singulier semble constamment naviguer entre le surréalisme, le thriller et l’humour noir, rappelant parfois Buffet froid, lorgnant aussi sur le cinéma expressionniste, Hitchcock, convoquant enfin la fatalité d’Hamlet. Du coup, on a l’impression de suivre une histoire en pointillés, à laquelle font écho les mots croisés que le détective sort de sa poche : il s’agit sans cesse de relier les indices entre eux, pour déchiffrer un univers qui paraît profondément illisible, où les identités sont troublées. Métaphysique à bien des égards, Mortelle Randonnée est évidemment d’un abord plus difficile que le précédent polar de Claude Miller, Garde à vue.

C’est la raison pour laquelle le public fut décontenancé à sa sortie et lui réserva un accueil mitigé, avec un peu plus de 900.000 entrées. Certains critiques lui reprochèrent son esthétique de papier glacé, aujourd’hui associée à Besson ou Beineix. Mais il faut voir ou revoir cette histoire à l’atmosphère vénéneuse, où, dans les rôles principaux, Michel Serrault et Isabelle Adjani sont très bons. On tient là sans doute le meilleur film de Claude Miller.