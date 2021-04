Naoto, Le gardin de Fukushima - Fabien Grolleau, Ewen Blain - chronique BD [Florian - OK À PUBLIER]

Résumé : Voici l’histoire d’un homme simple qui, confronté au désastre écologique le plus violent de ces trois dernières décennies, n’a pas hésité une seconde avant de prendre sa décision, celle de revenir et s’occuper des animaux abandonnés sur place.

Avant le 11 mars 2011, Naoto vivait près de Fukushima. Voisin de ses parents, il travaillait dans leur ferme, auprès des vaches et avec son chien.

Ce jour-là, tout commença par un séisme, violent et destructeur. Les habitants du Japon, coutumiers de ces évènements naturels ne s’inquiétèrent pas. Puis, se fut l’explosion. Rapidement évacués par l’entreprise TEPCO (Tokyo Electric Power Compagny, la société exploitant la centrale), mais très peu informés, Noato et ses parents durent abandonner leurs bêtes, sans savoir quand ils pourraient revenir s’en occuper. Or, en dépit du danger encouru par les radiations, il ne tarda pas à revenir. Car son humanité et sa profonde sensibilité ne pouvaient le laisser abandonner les animaux restés sur place.

Fabien Grolleau, Ewen Blain / Éditions Steinkis

Le gardien de Fukushima raconte avec beaucoup de simplicité, de poésie et parfois d’humour, l’histoire de Naoto. Ce dernier est représenté comme un homme calme et résolu, préférant compter sur lui-même plutôt que sur les autres. Fabien Grolleau, a également mêlé au scénario des récits et légendes du Japon. Au départ, ces histoires sont pour Naoto un moyen pour distraire son neveu venu passer quelques jour dans sa ferme, Ces contes lui permettent de rassurer l’enfant vis-à-vis des évènements survenus. Ainsi c’est d’abord Namazu le poisson-chat géant sur lequel repose le Japon qui se réveille pour faire trembler la terre, puis le dragon Ryujin, le roi des océans qui est le responsable de la montée des eaux. Et finalement, ce sont toutes les entités du Japon qui, incarnant la nature et les animaux rendus malade par l’explosion, viennent demander de l’aide au protagoniste lorsque celui-ci revient chez lui.

Fabien Grolleau, Ewen Blain / Éditions Steinkis

Cette BD est une très belle œuvre qui aborde la catastrophe de Fukushima sous un point de vue différent de ce qui a pu être fait auparavant. L’intérêt porté aux animaux laissés sur place, souvent oubliés et jamais abordés est un parti pris riche en émotions. De plus, les dessins colorés d’Ewen Blain incarnent avec poésie les esprits japonais venus rendre visite à Naoto mais également la dure réalité des scènes auxquelles l’homme a été confronté.

Naoto incarne un espoir ténu pour les habitants du Japon : celui d’un homme qui, depuis maintenant dix ans vit et s’épanouit malgré un taux de radiation jamais atteint. Pourtant l’album est aussi une déclaration pour l’homme et son pays, qui rappelle les dangers du nucléaire encore trop souvent exploité par de nombreuses nations dans le monde.

Fabien Grolleau, Ewen Blain / Éditions Steinkis