Né à Jérusalem (et toujours vivant) - Yossi Atia David Ofek - critique

Résumé : Ronen, qui vit dans le cœur du quartier touristique de Jérusalem, invente une nouvelle forme de "visite guidée" : le tour des attentats de ces dernières années…

Critique : "Né à Jérusalem mais toujours vivant" est une phrase qui ne manque pas de piquant. On comprend, dès le titre, que le film de David Ofek et Yossi Atia, va s’engager sur le chemin risqué de la dénonciation des conflits qui opposent depuis si longtemps la Palestine et Israël. C’est un sujet si complexe qu’il faut le traiter avec beaucoup d’humour et de recul, pour ne pas tomber dans le pamphlet ou la colère. En l’occurrence, le film met en scène un jeune homme plutôt attachant et rêveur, Ronen, qui invente un nouveau tourisme décapant : la traversée des rues de Jérusalem qui ont subi un attentat. L’idée est bonne. Très bonne, même, car il est difficile de raconter la mort et le chaos, sans tomber dans le psychodrame ou la démonstration historique. Au contraire, les deux réalisateurs empruntent la douceur du rire pour rendre hommage aux innocents qui sont tombés sous les bombes, et que la routine ou l’habitude éclipsent peu à peu, pour les figer dans le statut de souvenir.

L’originalité s’arrête là. La répétition des situations perd petit à petit le spectateur dans un schéma narratif convenu, qui se révèle sans surprise. Très vite, on mesure que Ronen gère son propre deuil en promenant ces drôles de touristes, fascinés par les barbaries urbaines. Les réalisateurs ne se privent pas de critiquer en substance l’usage que peut faire le capitalisme de ce tourisme morbide. On a plaisir à marcher dans les rues de Jérusalem, à goûter avec les personnages à des sucreries traditionnelles, ou à suspendre des bougies à chacune des plaques commémoratives. Mais on reste sur sa faim, comme si le propos avait manqué d’épaisseur pour être totalement convaincant.

Né à Jérusalem (et toujours vivant) parle de vieillesse, de stress post-traumatique, de guerre et de solitude. C’est un exercice difficile que de critiquer cet essai cinématographique qui tente, à travers des personnages attachants, de raconter l’horreur qui ne cesse de hanter les victimes d’attentats. Mais le sujet est si grave qu’il méritait peut-être une écriture plus ciselée, une attention plus sensible à ses personnages. On passe à côté d’eux avec une certaine indifférence, en dépit de l’extrême brutalité du propos.