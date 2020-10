Nihongo, apprenez vos kana comme un Japonais – Mizuki Sakai, Florent Georges - critique du livre

Résumé : {Nihongo, apprenez vos kana comme un Japonais} nous entraîne dans l’univers mystérieux et fascinant de l’alphabet Japonais. Vous pourrez apprendre avec ce petit livre à écrire deux des trois syllabaires Japonais : les katakana et les hiragana. Vous pourrez aussi découvrir toutes les subtilités de ces écritures et comprendre quand et comment les utiliser.

Critique : Autant vous le dire simplement, ce recueil atteint parfaitement son but. La stratégie est simple : nous considérer comme des jeunes Japonais apprenant l’écriture. Et ce sont donc des exercices d’écolier que vous allez trouver.

Mais en plus de cela, les introductions, les explications sur les différences entre katakana et hiragana sont très claires.

Copyright Omaké Books

Des textes courts, des exemples, et à vous de fournir le travail.

Et ce travail, en quoi consiste-t-il ? Pour chaque caractère, correspond une page d’exercice.

Copyright Omaké Books

Cette page donne le caractère concerné, sa prononciation, et trois rangées de cases vides de tailles de plus en plus petites, pour écrire le caractère et vous entraîner. Mais parlons de kana au lieu de caractère, ce sera plus simple, et nous serons dans l’ambiance. Car les caractères de l’alphabet japonais ne sont pas des lettres, mais des syllabes. D’où le terme de "syllabaire" et non d’"alphabet" pour les désigner.

La page se finit avec deux encadrés. L’un présente des mots commençant par le kana concerné. Et le deuxième vous explique les trois pièges à éviter, avec un dessin très simple, dans vos exercices d’écriture.

Chaque jour, pratiquez avec votre crayon et votre gomme le remplissage de la page, et recommencez. En une heure, les auteurs pensent que vous pouvez travailler sur trois kanas.

Concernant ces cases vides, pourquoi trois tailles différentes ? Pour vous permettre de mieux maîtriser votre écriture, de l’affiner en écrivant de plus en plus petit. Et un petit conseil des auteurs : à chaque fois que vous tracez votre kana, prononcez-le à voix haute, pour le mémoriser. Et ne faites pas l’impasse sur les pièges à éviter, ni sur le sens de l’écriture. Par sens de l’écriture, nous entendons l’ordre et le sens dans lesquels tracer les traits composant votre kana. Car tout cela a une importance, afin de ne pas juste être un occidental qui écrit en katakana, mais bien une personne qui a tenté d’apprendre comme un Japonais et dont l’écriture pourrait faire illusion (au moins quelques instants) aux yeux d’un habitant du Pays du Soleil levant.

Copyright Omaké Books

A la fin de chaque syllabaire, des exercices récapitulatifs sont mis à votre disposition. Des mots traduits en katakana ou en hiragana que vous aurez à recopier, et à prononcer afin de voir si vous vous souvenez bien de tous vos kanas.

Les auteurs n’ont pas la prétention de vous apprendre à parler japonais, mais bien à maîtriser l’écriture. Vaste ambition mais qui, soudain, semble réalisable grâce à ce petit livret.

Avec les explications, vous comprendrez aussi quand utiliser les hiragana et les katakana, pour quels mots ils sont appropriés.

Mais vous apprendrez aussi des subtilités plus précises, comme ces petits signes, des handakuten, vous permettant de changer la prononciation d’un kana.

Copyright Omaké Books

Vous découvrirez aussi ce que sont les syllabes contractées, les yô.on ! Par exemple, comment écrire "Kyo" au lieu de "Ki-o". Vous apprendrez aussi comment marquer à l’écrit qu’une lettre est plus longue. Bref, ce qu’il vous faut pour écrire et lire le japonais est là. En tout cas, ce qu’il vous faut concernant les katakana et les hiragana. Mais c’est le premier pas.

Nihongo, apprenez vos kana comme un Japonais est un beau cadeau à faire à toute personne désirant écrire le japonais, et également à toute personne intéressée par la calligraphie, afin de mieux comprendre les caractères et leur style. Et quand on découvre que les même auteurs préparent un livre sur le troisième syllabaire japonais, à savoir les kanji, pour compléter ce volume, nous n’avons qu’une hâte : tenir ce prochain volume entre les mains pour vous en parler... et travailler notre écriture dans cette langue.