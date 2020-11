Nos grands champions se souviennent - Antoine Grynbaum - critique du livre

Résumé : {Nos grands champions se souviennent} propose un recueil de nombreux entretiens réalisés auprès des grands sportifs français d’hier et d’aujourd’hui.

Critique : Il y a un indéniable plaisir, en tant que fan de sport, à se replonger dans les exploits récents qui ont animé nos émotions et nos cœurs de sportifs. Surtout, la proposition d’Amphora nous aide à nous immerger dans ces souvenirs avec une qualité d’édition impeccable. La mise en page est dynamique, les photos élégamment insérées et abondantes. L’objet en soi, autrement dit le livre, est un bel objet, et c’est diablement important.

Si les fans de sports de combats s’offusqueront de leur absence, à juste titre tant la France regorge de talents en la matière, on peut tout de même apprécier une certaine diversité dans les disciplines abordées. Il n’y a pas grand-chose non plus à reprocher aux entretiens à proprement parler. Mais pas grand-chose à en tirer non plus. Expliquons-nous.

Pas de surprise, l’annonce est faite dès le sommaire : la majorité des propos que vous lirez dans Nos grands champions se souviennent n’a pas été recueillie précisément pour l’ouvrage que vous tenez entre vos mains. Rien d’embêtant, si cela est ponctuel. Toutefois, c’est une faiblesse dans ces proportions et dans ces conditions (huit exclusifs sur trente-trois entretiens). En effet, on est en droit d’attendre d’un si bel objet un contenu plus fourni, et surtout plus exclusif. Car oui, même si cela revient à jouer aux mauvais esprits, pas très sportif donc, il est parfaitement possible de retrouver ces entrevues en libre accès sur Internet (on en a trouvé trois sur trois recherches rapides). Il en va de même pour les échanges étiquetés « bonus », ce qui peut interroger.

Copyright Icon Sport

Se pose la question de la valeur ajoutée associée au livre. Les interviews exclusives, en minorité, valent le coup d’œil, certes. Néanmoins, de manière générale, certaines demeurent relativement superficiels, et donc frustrantes, comme pour celle de Marion Bartoli. Exception à noter pour l’échange croisé Corentin Tolisso/ Emmanuel Petit, qui va plus en profondeur, et relève d’une démarche qui aurait gagné à être démultipliée.

En somme, on est surtout déçu du contenu dont on peut dire qu’il peine à justifier un ouvrage à part entière. Même s’il ne promet rien de plus, et donc qu’il ne ment jamais sur ce qu’il est. Finissons en rappelant la qualité de l’édition, ce qui en fait un plaisir à manipuler, à feuilleter, et à conserver dans sa librairie.