Parade - Jacques Tati - critique

Résumé : Dans un immense cirque, un Monsieur Loyal présente une série de numéros extravagants à des spectateurs médusés...

Critique : Il existe une anecdote assez subtile que Tati aimait à raconter aux journalistes qui le questionnaient sur la véritable définition du rire : "J’ai vu une fois le général de Gaulle descendre d’hélicoptère - vous savez, il y a une différence entre un hélicoptère et la terre ferme - et le premier pied qu’il a mis sur terre en descendant de son hélicoptère, il a trouvé une résistance, et il a eu un jeu de jambes extraordinaire. Alors ça, pour moi, c’est le maximum."

Il n’est personne, dans le monde du cinéma, qui n’ait entendu prononcer le nom de Tati, pas un réalisateur de comédie qui n’ait quelques notions de sa mise en scène, pas un journaliste qui ne l’ait étudié, approuvé ou critiqué : son génie a fait l’unanimité, son nom a été mis sur le même plan que ceux de Chaplin ou Keaton.

Observateur fantasque, Tati créait une situation humoristique en découpant au scalpel ses contemporains : "Une fois j’ai été invité à l’Elysée et j’ai voulu y aller parce que d’abord j’habite à côté et ensuite j’avais envie de voir comment c’était ... et c’était tout le décor qu’il fallait pour faire un film comique !" Une galerie de personnages loufoques virent alors le jour : poète, humaniste, boxeur, facteur, supporter discret de l’équipe de football de Bastia (Forza Bastia, 1978), oncle savoureux (Mon oncle, 1958), et délicieux fantôme (Sylvie et le fantôme, Claude Autant-Lara, 1945).

Parade est un film qui ressemble à une énorme boîte d’assortiment de chocolats. On y trouve pêle-mêle un Monsieur Loyal adepte de la pantomime, une mule poursuivre un vieux briscard débonnaire, deux adorables gamins s’échanger des regards amoureux et des spectateurs prendre la place des artistes.

Sur ce film, qui sera son dernier, Tati applique deux règles fondamentales : le son ne doit jamais prendre le dessus sur l’image et la pantomime reste la base de la comédie. Il va plus loin en imposant une écriture cinématographique toute nouvelle dont le principe est d’opposer le spectateur qui assiste aux pitreries des artistes à celui qui regarde le film. Pour cela, il va d’abord reléguer le son au second plan, le travaillant jusqu’à ce qu’il devienne léger et doux à la fois. Ensuite, il soigne l’image du film en utilisant la vidéo, procédé révolutionnaire pour l’époque, créant une impression de haute voltige et de dynamisme. Enfin, il choisit de filmer le cirque sous plusieurs angles de prises de vue. Refusant de créer des plans fixes, Tati dépoussière le tout en maniant la caméra tel un agité du bocal. Gros plans, travellings incessants, fondus enchaînés et utilisation de surimpression seront ses points de repère. Le résultat est fascinant. Une sorte de création multimédia d’avant l’heure.

Lorsque le film sort dans les salles, c’est l’incompréhension générale. On reproche à Tati une absence de repères scénaristiques et une mise en scène trop grandiloquente : "Les gens ont vu Parade, pensant que ça n’était pas un film. J’ai le droit de dire ce que j’ai essayé de faire ; ils ont le droit de dire que ça n’était pas un film ; peut-être ont-ils raison, ce n’est peut-être pas un film, mais c’est à la fois beaucoup moins qu’un film et beaucoup plus." Tati ne s’en remettra jamais. Il meurt quelques années plus tard avant d’avoir achevé son dernier projet, Confusion.