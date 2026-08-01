La Pat’ Patrouille : Le film mission Dino - Cal Brunker - critique

Le 1er août 2026
Une nouvelle aventure avec du gigantisme visuel... mais pas pour tous les yeux !
- Réalisateur : Cal Brunker
- Genre : Aventures, Action, Animation, Film pour enfants, Film animalier, Film pour ou sur la famille
- Distributeur : Paramount Pictures France
- Durée : 1h28mn
- Titre original : PAW Patrol: The Dino Movie
- Date de sortie : 5 août 2026
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Résumé : Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée et peuplée de dinosaures ! Ils y rencontrent Rex, un chiot courageux installé sur l’île depuis des années et devenu un véritable expert des dinosaures. Mais leur ennemi de toujours, M. Hellinger, arrive lui aussi sur l’île avec un projet dangereux : exploiter ses richesses naturelles en creusant des mines. Ses actions imprudentes déclenchent bientôt l’éruption d’un gigantesque volcan endormi...
Critique : Avec cet opus, l’équipe délaisse le bitume pour s’enfoncer dans les terres sauvages d’une terra incognita préhistorique. Avec Mission Dino, la célèbre escouade canine de Ryder se dote d’équipements aux accents jurassiques.
- © 2026 Paramount Pictures. Tous droits réservés.
Dès les premières minutes, le long métrage pose ses enjeux : une tempête océanique dévie l’équipage vers une île oubliée des cartes, sanctuaire de colosses éteints. L’introduction de Rex, le chiot connaisseur en paléontologie, insuffle une dynamique. Mais c’est Markus qui occupe la vedette. Il apprendra à surmonter ses peurs et ses doutes tandis que Monsieur Hellinger poursuit ses lubies destructrices.
Sur le plan purement esthétique, ce segment sur grand écran se distingue nettement du rendu télévisuel. Les textures des écailles reptiliennes, le jeu des lumières filtrées à travers la canopée tropicale et le gigantisme des décors offrent un spectacle visuel suffisamment soigné pour captiver le regard.
- © 2026 Paramount Pictures. Tous droits réservés.
La mise en scène de Cal Brunker exploite habilement les mensurations disproportionnées des dinosaures pour accentuer le vertige et le sentiment de petitesse des chiots, créant ainsi une montée en puissance dans l’action plutôt efficace.
Le principal regret tient toutefois au public visé. Si les épisodes de la série, diffusée sur Netflix, peuvent être regardés dès quatre ou cinq ans, le film paraît moins adapté aux bambins de cet âge. On ne retrouve pas ici ce côté mignon et rassurant. Certaines scènes peuvent même les effrayer : chutes vertigineuses de personnages qui se cognent violemment, dinosaures affamés en chasse (alors que ceux de la série sont inoffensifs), éruption volcanique et autres situations anxiogènes dans lesquelles le sort des personnages semble sérieusement compromis.
Un épisode visuellement ambitieux, mais à réserver aux enfants les moins impressionnables.
- © Paramount Pictures
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