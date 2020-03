Perfect Mothers - la critique du film

Résumé : Inséparables depuis le premier âge, Lil et Roz vivent en parfaite osmose avec leurs deux enfants, deux jeunes garçons à la grâce singulière et qui semblent des prolongements d’elles-mêmes. Les maris sont absents. Inexplicablement, et pourtant comme à l’évidence, chaque femme se rapproche du fils de l’autre, nouant avec lui une relation passionnelle. A l’abri des regards, dans un Eden balnéaire presque surnaturel, le quatuor va vivre une histoire hors norme jusqu’à ce que l’âge vienne mettre un terme au désordre. En apparence, du moins...

Notre avis : D’un écrin édénique, que des superbes propriétés surplombent avec vue imprenable, on infère non pas la marge où se déploieraient des histoires immorales, mais plutôt le luxe de pouvoir les vivre, qu’on ait vingt ou quarante ans. Le reste appartient à l’esthétique des magazines de mode : si Anne Fontaine se pique d’explorer les secrets de la vie sentimentale et les atermoiements d’un quadrilatère amoureux, où le fils de l’un couche avec la mère de l’autre, on ne voit que des corps superbes de jeunes surfeurs ou des femmes au zénith de leur beauté, tout droits sortis de Vogue. Ces wealthy people, si bien entre eux, sont impeccables en toutes circonstances, qu’ils se réveillent délicatement pour constater une attirance mutuelle, qu’ils boivent du vin dans de grands verres à pied, ou qu’ils entreprennent de monter un spectacle. En fait, rien ne vient déranger cet entre-soi où le spectateur, finalement, se sent de trop.

Alors oui, Naomi Watts et Robin Wright tentent de sauver l’affaire : hélas, le plus souvent elles soupirent des dialogues convenus, tandis que l’œil de Fontaine, au plus fort de son inspiration, n’envisage que des champs-contrechamps pour éclairer les répliques de l’une et l’autre. Sur quelques séquences, les archets de violons glissent à l’unisson de la caméra, dans une obsession de la délicatesse qui est le syndrome même de l’art bourgeois : la vie s’y trouve mise à distance, les corps que la fiction documente ne sont pas des anatomies, mais des représentations déréalisées, selon le principe du mélodrame le plus rance, comme une sorte de translation iconographique des mauvais romans de gare : le vague où se perdent les yeux fait écho aux vagues qui déplient les minutes. Finalement, le temps paraît bien long.